Premier: Chcemy, by Środkowe Pomorze było jak najlepiej skomunikowane dla celów biznesowych, turystycznych i inwestycyjnych

Już niebawem kierowcy będą mogli korzystać z całego ciągu trasy S6 pomiędzy Goleniowem a Koszalinem o długości 130 km. To duże ułatwienie komunikacyjne zarówno dla turystów, jak i przedsiębiorców. Nasze działania są nakierowane na tworzenie podstaw do rozwoju gospodarczego – kontynuował premier. Realizowana inwestycja S6 skróci czas przejazdu ze Szczecina do Koszalina o około 40 minut. Premier przyznał, że sam doświadczył jak trudna była droga na tym odcinku, którą wielokrotnie pokonywał. Nowa trasa komunikuje Koszalin i Środkowe Pomorze z siecią dróg ekspresowych i autostrad. Wcześniej obszar ten był pozbawiony jakichkolwiek dróg szybkiego ruchu. W kolejnych latach planowana jest sukcesywna realizacja kolejnych fragmentów drogi S6 i S11.

Source: President of Poland in Polish