Valsts prezidents: ir panākta vienošanās par partiju finansēšanas kārtību un atbildīgu finanšu izlietojumu

Source: President of Latvia in Latvian

Valsts prezidents Egils Levits šodien Rīgas pilī tikās ar Ministru kabinetu veidojošo politisko spēku pārstāvjiem, pārrunājot valsts budžeta, sabiedrisko mediju un partiju finansēšanas jautājumus.

“Tikšanās laikā tika panākta vienošanās ar politiskajiem spēkiem aprēķināt piešķiramo finansējumu partijām no valsts budžeta pēc to snieguma visu līmeņu vēlēšanās,” sacīja Valsts prezidents. “Ir noteikts pamatfinansējums, kas atkarīgs no tā, kā partija ir nostartējusi Saeimas, pašvaldību, kā arī Eiropas parlamenta vēlēšanās. Tas nozīmē, ka partijām vienmēr būs uzdevums rūpēties par to, lai tā būtu aktīva, formulētu savas nostādnes dažādās jomās, kā arī spētu piesaistīt biedrus un vēlētājus, labi startējot visās vēlēšanās. Tas veicina partiju savstarpējo konkurenci un darbības kvalitāti,” pauda E. Levits.

Valsts prezidents arī norādīja, ka Ministru kabinets izveidos vadlīnijas jēgpilnam finanšu izlietojumam, kas noteiks partiju atbildību par piešķirtajām finansēm un to caurspīdību.

