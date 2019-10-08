А. Климов: Обобщены результаты мониторинга внешнего вмешательства в избирательные кампании 2019 года

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел плановое заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Глава Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края провел плановое заседание Комиссии, в ходе которого представил доклад по итогам работы Группы по мониторингу внешнего вмешательства в избирательные кампании 2019 года.

Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Андрей Климов

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Андрей Климов

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Андрей Климов

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В обсуждении приняли участие председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова, БоковаЛюдмила Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области первый заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Любовь Глебова, ГлебоваЛюбовь Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Полетаев, ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай член Комитета СФ по международным делам Алексей Кондратьев, КондратьевАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тамбовской области член Комитета СФ по экономической политике Эдуард Исаков, ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры а также представители Центральной избирательной комиссии РФ, Генеральной прокуратуры РФ, Министерства иностранных дел РФ, Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Общественной палаты РФ, эксперты Временной комиссии.

Андрей Климов напомнил, что в период с 30 мая по 12 сентября работала мониторинговая группа Комиссии с участием представителей ЦИК, МИД, Генпрокуратуры, Роскомнадзора и Общественной палаты. Цель открытой части заседания – обобщить результаты стодневного мониторинга и шести промежуточных публичных заседаний и рабочих совещаний мониторинговой группы.

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Сенатор и участники заседания привели конкретные и неопровержимые данные о том, что целью вмешательства были не столько сами выборы, сколько попытка дискредитации российской электоральной системы, всей российской власти, как внутри РФ, так и за ее пределами, а также подстрекательство к массовым беспорядкам в первую очередь в Москве с последующими обвинениями России в применении непропорционально жестких мер.

Вмешательство осуществлялось с помощью иностранных дипломатов, зарубежных СМИ и НКО

По мнению Комиссии, на выборах иностранные центры традиционно проводили обкатку своих ставленников, апробацию новых форм и методов «борьбы с режимом», поиск новых сторонников (в первую очередь из молодежной среды).

Как установила Комиссия, вмешательство осуществлялось с помощью иностранных дипломатов, зарубежных СМИ и НКО, с использованием иностранных должностных лиц высокого уровня, глобальных интернет-платформ, иностранных лоббистских компаний, российских граждан, прошедших соответствующую подготовку за рубежом, путем зарубежного финансирования российских организаций и лиц.

«Таким образом, иностранное вмешательство – вопрос не веры, а знания», — заявил Андрей Климов.

Вместе с тем, сенатор подчеркнул, что вмешательство извне в период российских региональных выборов, особенно в Москве, имело место, но оно не смогло существенным образом повлиять на результаты российских региональных выборов, хотя особое беспокойство вызвали у Комиссии прямые призывы к массовым беспорядкам в Москве, растиражированные рядом западных СМИ на русском языке, в том числе с использованием сайта посольства США, а также прямая политическая реклама агитационного характера на иностранных информационных ресурсах в «день тишины» и единый день голосования.

По итогам обсуждения члены Комиссии решили обратиться с запросом в Следственный комитет РФ и в Генеральную прокуратуру РФ, а также пригласить на встречу представителей глобальных интернет-платформ в целях профилактики их возможного дальнейшего использования для совершения противоправных акций на российской территории.

«Члены Комиссии продолжат профилактическую работу с иностранными дипломатами, аккредитованными в Москве, а также будут инициировать подготовку резолюций, осуждающих вмешательство в суверенные дела государств, для их обсуждения на площадках ПАСЕ и ПА ОБСЕ», — отметил Андрей Климов.

Также сенатор не исключил возможность ужесточения штрафных санкций в отношении иностранных лиц и организаций, включая зарубежные СМИ и интернет-компании, участвующих тем или иным способом во вмешательстве в сугубо внутренние дела России.

«Комиссия будет активно использовать зарубежный опыт наказания подобных нарушителей. Законы России должны работать в полном объеме, а органы исполнительной власти и правоохранительные структуры – своевременно реагировать на любое подстрекательство к противоправным действиям, от кого бы оно не исходило», — подчеркнул Андрей Климов.

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