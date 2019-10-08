В Москве простились с Евгением Бушминым

Source: Russia – Council of the Federation

В гражданской панихиде приняли участие Председатель СФ, сенаторы, государственные деятели.

Во вторник состоялась траурная церемония прощания с заместителем Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Евгением Викторовичем Бушминым. БушминЕвгений Викторовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области

Соболезнования от Президента России Владимира Путина родным и близким огласил первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Председатель СФ Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга приняла участие в траурной церемонии.

«С 2001 года Евгений Бушмин занимал пост члена Совета Федерации. Он полностью отдавался делу, которому служил, внес огромный вклад в развитие и становление новой России», — сказала Валентина Матвиенко.

Глава СФ отметила высокие профессиональные и личные качества покойного.

Слова соболезнования высказали также первый заместитель Председателя Государственной Думы Александр Жуков, заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина, губернатор Ростовской области Василий Голубев. ГолубевВасилий ЮрьевичГубернатор Ростовской области

Евгений Бушмин похоронен на Троекуровском кладбище.

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