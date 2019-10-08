В Подмосковье два бывших офицера и их сообщники осуждены за хищение 21 млн. рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Солнечногорский гарнизонный военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух офицеров запаса и двух бывших гражданских служащих одной из воинских частей, дислоцированных в Московской области. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Суд установил, что в 2009-2011 годах данные лица путем обмана и злоупотребления доверием своего командования, руководства ФГУ «33 ЦНИИИ» Минобороны России, сотрудников двух коммерческих банков вносили в финансовые отчетные документы заведомо ложные сведения. В результате им удалось похитить свыше 21 млн. рублей.

Согласившись с доводами государственного обвинения – представителей военной прокуратуры РВСН, суд приговорил бывших офицеров к 3 и 4 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, гражданских лиц – к лишению свободы на сроки 1,5 и 3 года условно с испытательными сроками на 1 и 2 года.

Кроме того, суд постановил взыскать с осужденных более 20 млн. рублей в счет возмещения причиненного государству ущерба.

Осужденные к реальному лишению свободы взяты под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил.

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