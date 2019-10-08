В. Смирнов: Вопросы создания в школах надлежащих условий для обучения детей находятся на постоянном контроле Совета Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещание «О ходе оказания содействия субъектам Российской Федерации в решении задачи по созданию к 2021 году надлежащих условий для обучения и пребывания детей в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях».

Заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области Виктор Смирнов СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области провел совещание «О ходе оказания содействия субъектам Российской Федерации в решении задачи по созданию к 2021 году надлежащих условий для обучения и пребывания детей в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях».

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Сенатор подчеркнул, что в Послании Федеральному Собранию Президент РФ обратил особое внимание на качество и доступность образования, современную инфраструктуру и создание всех необходимых условий для обучения детей. «Совет Федерации, наш Комитет держит эти вопросы на постоянном контроле», — подчеркнул парламентарий.

Виктор Смирнов отметил, что Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга поручила профильному Комитету СФ и Комитету СФ по бюджету и финансовым рынкам совместно с Министерством просвещения РФ, Министерством финансов РФ оказать содействие регионам в создании к 2021 году надлежащих условий для обучения и пребывания детей в государственных и общеобразовательных организациях, включая соблюдение требований к режиму отопления, водоснабжению и канализации, подготовить соответствующие предложения.

Сенатор указал, что решение поставленных задач является особенно актуальным в связи с реализацией национального проекта «Образование».

Непростой остается ситуация с благоустройством зданий в Забайкальском крае и в Республике Дагестан

Виктор Смирнов напомнил, что на начало прошлого учебного года в стране было порядка трёх тысяч школ с «удобствами» на улице. На сегодняшний день непростой остается ситуация с благоустройством зданий в Забайкальском крае и в Республике Дагестан, где проделана большая работа.

Совещание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Совещание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Виктор Смирнов

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Совещание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Совещание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края Сергей Михайлов МироновСергей Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Санкт-Петербурга предложил рассмотреть возможности увеличения финансирования государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

В дискуссии приняли участие представители Министерства просвещения РФ, Министерства финансов РФ, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора), и. о. первого заместителя министра образования и науки Республики Дагестан Ширали Алиев, и. о. руководителя представительства правительства Забайкальского края при Правительстве РФ Очир Дамдинов, первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова, министр образования Иркутской области Валентина Перегудова, первый заместитель начальника департамента Смоленской области по образованию и науке Елена Талкина и другие.

По результатам обсуждения было принято решение обобщить, проанализировать все прозвучавшие предложения, наиболее значимые внести в итоговые рекомендации.

«Совет Федерации как палата регионов будет вести мониторинг и оказывать содействие в решении вопросов по созданию надлежащих условий для детей в школах», — заключил Виктор Смирнов.

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