В Совете Федерации состоится 466-е заседание

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С докладами перед сенаторами выступят Первый заместитель Председателя Правительства РФ – Министр финансов РФ Антон Силуанов и заместитель Председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова.

Сенаторам предстоит рассмотреть Федеральный закон «Об исполнении федерального бюджета за 2018 год». С докладами выступят председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев, ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области первый заместитель Председателя Правительства РФ – Министр финансов РФ Антон Силуанов и заместитель Председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова.

В повестке дня заседания – законы об исполнении бюджетов Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ и Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Члены Совета Федерации рассмотрят изменения в законодательные акты, связанные с обеспечением отдыха и оздоровления детей, а также гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования, усиления ответственности за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных и биологических ресурсов.

В рамках «Правительственного часа» руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова расскажет о национальной системе защиты прав потребителей.

«Время эксперта» будет посвящено выступлению члена Совета Федерации, Герою Труда РФ Николю Рыжкову. РыжковНиколай Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Белгородской области

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