В Совете Федерации состоялось обсуждение темы «Цифровая экономика и человеческий капитал»

Source: Russia – Council of the Federation

Заседание Временной комиссии палаты по мониторингу экономического развития провел С. Калашников.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников КалашниковСергей Вячеславовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Брянской области провел расширенное заседание Временной комиссии палаты по мониторингу экономического развития на тему «Цифровая экономика и человеческий капитал».

Расширенное заседание Временной комиссии СФ по мониторингу экономического развития на тему «Цифровая экономика и человеческий капитал»

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Расширенное заседание Временной комиссии СФ по мониторингу экономического развития на тему «Цифровая экономика и человеческий капитал»

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Расширенное заседание Временной комиссии СФ по мониторингу экономического развития на тему «Цифровая экономика и человеческий капитал»

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Расширенное заседание Временной комиссии СФ по мониторингу экономического развития на тему «Цифровая экономика и человеческий капитал»

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Расширенное заседание Временной комиссии СФ по мониторингу экономического развития на тему «Цифровая экономика и человеческий капитал»

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Расширенное заседание Временной комиссии СФ по мониторингу экономического развития на тему «Цифровая экономика и человеческий капитал»

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Расширенное заседание Временной комиссии СФ по мониторингу экономического развития на тему «Цифровая экономика и человеческий капитал»

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В мероприятии приняли участие член Комитета СФ по социальной политике Эдуард Исаков, ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры член Комитета СФ по экономической политике Владимир Кравченко, КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области представители профильных министерств и ведомств, научного и экспертного сообщества.

С основным докладом выступил декан экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова Александр Аузан. Он подчеркнул важность обсуждаемой темы. «Мы запустили с 1 сентября 2019 года программу менеджмента для цифровой индустрии. Экономический факультет МГУ – участник трех консорциумов – по цифровой промышленности, умному городу и цифровому здравоохранению».

Главный ресурс цифровой экономики – это возможность достижения сверхнизких трансакционных издержек

Он отметил, что обычно под цифровой экономикой понимают внедрение цифровых технологий. «Это не так: цифровые технологии можно внедрить, а цифровой экономики не получить. Для того, чтобы получилась качественно другая экономическая модель, нужно, чтобы переменились определенные институты. Потому что главный ресурс цифровой экономики – это возможность достижения сверхнизких трансакционных издержек».

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Александр Аузан отметил такие новые факторы экономического развития, как «уберизация», финансовые технологии, Большие данные и другие, затронул вопросы качества человеческого капитала в разных странах, конкурентные преимущества и недостатки экономик разных стран, развитие социо-культурной среды.

По его мнению, Россия обладает хорошим человеческим капиталом, но некачественными институтами. «Идет длинный тренд ухудшения человеческого капитала. Разворот не произойдет спонтанно, это предмет работы. Требуется формирование новой элиты с широким кругозором, долгим взглядом и социальной мотивацией», — полагает Александр Аузан.

«В этой связи важен проект «Лидеры России». Нужны люди, которые будут заниматься новыми вызовами — от конкуренции естественного и искусственного интеллекта и перестройки модели образования до проблемы цифрового тоталитаризма. Это требует серьезных решений».

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