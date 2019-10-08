Г. Карелова открыла выставку картин «Ольденбургские. Рамонь»

Source: Russia – Council of the Federation

Экспозиция представлена в здании Совета Федерации.

Заместитель Председателя СФ Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области открыла в Совете Федерации выставку картин «Ольденбургские. Рамонь».

Вице-спикер СФ отметила, что экспозицию по праву можно назвать исторической. «Эти полотна написаны под открытым небом на первом международном пленэре, который прошел в Рамонском районе Воронежской области, где расположена одна из главных достопримечательностей региона – Дворцовый комплекс Ольденбургских конца XIX века», — сообщила сенатор.

«Дворцовый комплекс Ольденбургских в поселке Рамонь называют жемчужиной Воронежского края. По инициативе воронежцев сегодня в Дворцовом комплексе работает Историко-культурный центр, сотрудники которого проводят большую работу по возвращению утраченных страниц в истории Российского императорского дома и семейства Ольденбургских, честно и предано служивших на благо Родины», – подчеркнула заместитель Председателя СФ.

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Представленные на выставке полотна художников-пейзажистов из Воронежа, Зарайска, Курска, Липецка, Тамбова, Санкт-Петербурга, Москвы и Белфорта (Франция) созданы в рамках международного изобразительного проекта под патронатом Правительства Воронежской области и Российской академии художеств.

Художникам удалось бережно и точно выразить величие парка и замка Ольдербургских

«В своих картинах художникам удалось бережно и точно выразить величие парка и замка Ольдербургских и воссоздать атмосферу прошлой эпохи. Наша задача – сохранять историческую память, воплощенную в усадьбах старинного дворянского рода», – подвела итог сенатор.

Галина Карелова осмотрела экспозицию и пообщалась с авторами картин.

В открытии выставки приняли участие председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян, КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области заместители председателя Комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области и Александр Варфоломеев, ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия член Комитета СФ по социальной политике Татьяна Лебедева, ЛебедеваТатьяна Романовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области Сергей Лукин, ЛукинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области заместитель председателя правительства Воронежской области – руководитель представительства Воронежской области при федеральных органах государственной власти РФ Алексей Аксенов, председатель Общественной палаты Воронежской области Неля Пономарева, директор Историко-культурного центра «Дворцовый комплекс Ольденбургских» Елена Клепова, директор Воронежского художественного училища Сергей Гулевский.

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