Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Канопус-В08.10.2019 16:20

Завершены летные испытания комплекса «Канопус-В»

Космическая система «Канопус-В» принята в эксплуатацию. Соответствующее решение принято Госкорпорацией «Роскосмос» 26 сентября 2019 года.

Система предназначена для оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций и обеспечения оперативной информацией потребителей. Она решает целый ряд задач, среди которых:

непрерывный мониторинг техногенных и природных чрезвычайных ситуаций по результатам оперативного наблюдения поверхности Земли;

обнаружение очагов лесных пожаров, крупных выбросов загрязняющих веществ в природную среду;

мониторинг стихийных гидрометеорологических явлений;

мониторинг сельскохозяйственной деятельности, природных (в том числе водных и прибрежных) ресурсов;

обновление топографических карт масштаба 1:50000 и мельче, и частичного обновления топографических карт масштаба 1:25000.

Оператором системы «Канопус-В» определён Научный центр оперативного мониторинга Земли АО «Российские космические системы».

За всё время существования с момента запуска КА «Канопус-В» № 1 в июле 2012 года системой «Канопус-В» была выполнена космическая съёмка более 1 млрд км2 поверхности всего земного шара. Она также обеспечивает съёмку любых объектов на территории Российской Федерации с периодичностью 1-2 раза в сутки.

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