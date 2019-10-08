Замедление роста требует более быстрых действий

Source: IMF – News in Russian

Директор-распорядитель МВФ Кристалина ГеоргиеваШтаб-квартира МВФ (HQ1), Вашингтон, округ Колумбия

8 октября 2019 г.

Введение

Благодарю Вас, Том, за теплое приветствие. Для меня большая честь быть здесь со всеми вами и выступать впервые в качестве директора-распорядителя МВФ.

Мне отрадно продолжить традицию моей замечательной предшественницы Кристин Лагард и рассмотреть перспективы и приоритеты накануне Ежегодных совещаний.

Многим из вас известно, что Кристин была членом национальной команды Франции по синхронному плаванию. Поэтому, чтобы отметить ее вклад, я хочу позаимствовать слово «синхронный» для своего выступления.

Когда я приступила к обязанностям директора-распорядителя, я подумала о том, что министры и управляющие могут спросить у МВФ на следующей неделе. Я посоветовалась с Дэвидом Липтоном, который столь умело руководил Фондом в промежуточный период. И я поговорила со своими многими новыми коллегами.

Один вопрос привлек внимание у нас всех:

Что мы все можем сделать для того, чтобы помочь заделать трещины в мировой экономике и содействовать более высоким темпам роста?

Я хочу начать с этого свое выступление сегодня утром.

К счастью, я не должна делать это в одиночку. У меня есть поддержка этой замечательной организации, квалифицированного Исполнительного совета и персонала мирового класса.

Итак, приступим.

Перспективы развития

Два года назад мировая экономика находилась на этапе синхронного подъема. На основе показателей ВВП почти 75 процентов стран мира испытывали ускорение.

Сегодня еще большая часть мировой экономики движется синхронно, но, к сожалению, на этот раз рост замедляется.

В 2019 году мы ожидаем более медленный рост почти в 90 процентах стран мира [1].

Мировая экономика сейчас испытывает синхронное замедление роста.

Это масштабное замедление темпов означает, что рост в этом году снизится до самого низкого уровня с начала десятилетия.

На следующей неделе мы опубликуем «Перспективы развития мировой экономики», где будут изложены наши прогнозы на 2019 и 2020 годы, пересмотренные в сторону снижения.

Общие цифры отражают сложную ситуацию.

В Соединенных Штатах и Германии безработица находится на исторически низких уровнях. Однако в различных странах с развитой экономикой, в том числе в США, Японии и особенно в зоне евро, происходит ослабление экономической активности.

В некоторых крупнейших странах с формирующимся рынком, таких как Индия и Бразилия, замедление в этом году является еще более выраженным.

В Китае рост постепенно снижается с быстрых темпов, которые там наблюдались в течение многих лет.

Эти неустойчивые перспективы создают проблемы для стран, уже переживающих трудности, в том числе для некоторых стран, которые имеют программы с Фондом.

Несмотря на это общее замедление, почти 40 стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, по прогнозу, будут иметь темпы роста реального ВВП свыше 5 процентов (в том числе 19 стран в Африке к югу от Сахары).

Итак, почему в 2019 году происходит замедление? Есть ряд проблем и одна общая тема: трещины.

Начну с торговли. В прошлом мы говорили об опасностях торговых споров. Сейчас мы видим, что они реально сказываются на экономике.

Рост мировой торговли практически остановился.

Отчасти из-за напряженности в торговой сфере активность обрабатывающей промышленности и инвестиций в мире существенно ослабла. Существует серьезный риск, что вскоре могут быть затронуты услуги и потребление.

И эти трещины распространяются.

Споры теперь распространяются на многие страны и на другие важнейшие вопросы. Вновь в центре внимания оказались валюты. Из-за взаимосвязанности наших экономик воздействие споров вскоре, возможно, испытает намного большее число стран.

Неопределенность, вызванная торговлей, а также «брекситом» и геополитической напряженностью, сдерживает экономический потенциал.

Даже если рост в 2020 году ускорится, нынешние разломы могут привести к изменениям, которые сохранятся на протяжении поколения, — разорванные цепочки поставок, изолированные сектора торговли, «цифровая берлинская стена», которая заставляет страны выбирать между системами технологий.

Наша цель должна заключаться в заделывании этих трещин. Наш мир взаимосвязан. Поэтому наши ответные меры должны быть скоординированы.

Я уверена, что мы можем это сделать. Как? Начнем с высвобождения потенциала торговли для содействия росту.

Высвобождение потенциала торговли

Я уже отметила, что напряженность в сфере торговли уже сказывается на экономике. Позвольте вам показать, что я имею в виду.

Этот график является частью обновленного аналитического материала по тарифам, который мы опубликуем на следующей неделе. На нем показаны ожидаемые потери мирового ВВП от усиления торгового конфликта между США и Китаем.

Голубые, желтые и фиолетовые блоки показывают прямые издержки предприятий и потребителей от трех раундов принятых и объявленных тарифов.

А теперь посмотрите на красные блоки. Вот что происходит, когда добавляются ожидаемые вторичные эффекты — в том числе от утраты уверенности и реакции рынка.

Результаты очевидны. В торговой войне проигрывают все. Для мировой экономики совокупный эффект торговых конфликтов может означать потерю примерно 700 млрд долларов к 2020 году, или примерно 0,8 процента ВВП. Для сравнения это приблизительно равно величине всей экономики Швейцарии.

Поэтому нам нужно работать вместе, сейчас, и найти долговременное решение торговой проблемы.

Это требует трудных решений и политической воли. Но оно того стоит.

Нам нужны реальные перемены.

Странам необходимо реагировать на законные опасения, связанные с их торговой практикой. Это означает решение проблем субсидий, а также прав интеллектуальной собственности и передачи технологий.

Нам также необходима более современная глобальная система торговли, в частности, для раскрытия полного потенциала услуг и электронной коммерции.

Каждая страна должна делать больше, чтобы помочь сообществам, пострадавшим от потрясений, связанных с технологией и торговлей.

Важнейшая задача состоит в том, чтобы улучшить систему, а не отказаться от нее.

Доступ к новым рынкам необходим для повышения уровня жизни. Это часть ответа на наш вопрос о преодолении трещин. Но как быть с другой частью? Содействие более высоким темпам роста и создание более широких возможностей?

Когда речь идет об улучшении жизни людей, трудная работа начинается у себя дома. Я извлекла этот урок из своего опыта, когда росла за «железным занавесом». Я видела большие издержки неоправданных мер политики. И я также видела, как переход к продуманным мерам политики при международной поддержке может помочь вернуть страну и ее народ на путь к процветанию.

Поэтому позвольте заострить внимание на приоритетных задачах внутренней экономической политики, которые, как мы считаем, критически важны для ускорения роста и создания более устойчивой экономики. Затем я хотела бы перейти к тому, как новая приверженность международному сотрудничеству и синхронизированным действиям может помочь нам в более полной мере заделать наши трещины.

Приоритетные задачи экономической политики для обеспечения более активного и более устойчивого роста

1. Мудрое применение денежно-кредитной политики и повышение финансовой стабильности

Начну с денежно-кредитной политики и финансовой стабильности. Центральные банки в странах мира стараются выполнить свои мандаты в трудных условиях. Их независимость является фундаментом обоснованной денежно-кредитной политики.

Как центральным банкам лучше всего выполнять свои задачи? Им следует четко информировать о своих планах, по-прежнему опираться на данные и поддерживать процентные ставки на низком уровне, где это целесообразно . Особенно с учетом того, что инфляция во многих странах остается пониженной, а общий рост экономики ослабевает.

Однако процентные ставки во многих странах с развитой экономикой уже очень низкие или отрицательные. Поэтому там могут быть ограниченные возможности для дополнительных мер за счет традиционных инструментов.

Существующие длительное время низкие ставки также сопряжены с негативными побочными эффектами и непреднамеренными последствиями . Вспомним о пенсионных фондах и компаниях по страхованию жизни, которые идут на более рискованные инвестиции, чтобы выполнить свои цели по доходности. В нашей надзорной деятельности мы наблюдаем такое обширное увеличение принятия рисков инвесторами в разных странах мира.

Все это приводит к финансовым факторам уязвимости. В некоторых странах компании используют низкие процентные ставки и накапливают долговые обязательства для финансирования операций по слиянию и приобретению вместо инвестирования.

В нашей новой аналитической работе показано, что если произойдет серьезный спад, корпоративный долг, сопряженный с риском дефолта, повысится до 19 трлн, или почти до 40 процентов совокупного долга в восьми ведущих экономиках [2]. Это превышает уровни, наблюдавшиеся во время финансового кризиса.

Низкие процентные ставки также побуждают инвесторов искать более высокую доходность в странах с формирующимся рынком. Это делает многие небольшие страны уязвимыми по отношению к внезапным разворотам потоков капитала.

Поэтому нам необходимы макропруденциальные инструменты. Мы можем применять новые подходы для улучшения управления рынком, уменьшения финансовых подъемов и спадов.

Но мы должны очень четко изложить один тезис. Меры денежно-кредитной и финансовой политики не могут в одиночку решить эту задачу. Центральную роль должна играть налогово-бюджетная политика.

Я уже слышала шутку, что МВФ означает «много внимания фискальным вопросам». Позвольте мне оставаться верной этой традиции и сосредоточить внимание на налогово-бюджетной политике.

2. Применение фискальных инструментов для решения текущих задач

Сейчас пришло время, чтобы страны, имеющие бюджетное пространство, применили или были готовы применить свои фискальные возможности. Кроме того, низкие процентные ставки могут обеспечить некоторым директивным органам дополнительные средства для расходов.

В таких странах, как Германия, Нидерланды и Южная Корея, увеличение расходов, особенно на инфраструктуру и НИОКР, помогло бы повысить спрос и потенциал роста.

Эта рекомендация годится не для всех. Во всем мире государственный долг близок к рекордно высоким уровням. Поэтому в странах с высоким отношением долга к ВВП ограничение бюджетных расходов остается оправданным.

Страны, безусловно, будут подбирать меры политики, которые приносят им результаты. Но в каждой стране сокращать долг и дефициты всегда следует таким образом, чтобы защитить образование, здравоохранение и рабочие места. Каждой стране необходимо решать вопрос, откуда возьмутся новые источники роста в быстро меняющемся мире. Я считаю, что может помочь упор на экономические основы.

Один из способов создания более широкого бюджетного пространства заключается в мобилизации внутренних доходов. Уменьшение коррупции и применение цифровых средств для сбора налогов может высвободить ресурсы и поддерживать новые инвестиции в людей. Это также может помочь странам достичь Целей устойчивого развития на период до 2030 года.

3. Проведение структурных реформ для будущего роста

Когда страны решают, какие меры наиболее разумны в данный момент, нам всем необходимо учитывать долгосрочную перспективу.

Потенциальные потери рабочих мест от автоматизации и меняющейся демографической ситуации требуют от стран преобразования структуры своей экономики.

Если мы не будем действовать, многие страны застрянут и будут иметь посредственные показатели роста.

Новое исследование МВФ, сосредоточенное конкретно на странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, показывает, как структурные реформы могут привести к повышению производительности и обеспечить огромные экономические выгоды.

Эти изменения являются необходимым условием достижения более высокой динамики роста в средне- и долгосрочной перспективе.

Надлежащие реформы в правильной последовательности могут удвоить скорость, с какой страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны достигнут уровня жизни в странах с развитой экономикой [3].

Мы также знаем, что когда страны проводят реформы в одно и то же время, могут возникнуть положительные вторичные эффекты.

Какие меры политики дают наилучшие результаты? Позвольте привести несколько примеров [4].

В Чили программы по уходу за детьми привели к увеличению участия женщин в рабочей силе и помогли экономике. При этом было доказано, что расширение прав и возможностей женщин может улучшить экономическую ситуацию.

В Гане антикоррупционное законодательство обеспечило более высокий уровень прозрачности и подотчетности.

На Ямайке, где завершается поддерживаемая МВФ программа, сокращение бюрократических препятствий сделало более легким открытие нового предприятия.

Такого рода реформы могут помочь людям находить новые возможности, уменьшать чрезмерное неравенство и позволяют странам подготовиться к шокам.

Здесь я хотела бы отметить, что сегодня Фонд проведет конференцию в честь Зян Хо, одного наших молодых исследователей , которая изучала многие из этих вопросов и, к нашему прискорбию, скончалась в прошлом году.

Воспользуюсь пословицей из ее родной страны, Вьетнама: «Прыгать нужно до того, как промокнут ноги».

Это правда. Если мы будем ждать до следующего кризиса, будет слишком поздно.

Нам необходимо действовать сейчас.

Нам также необходимо действовать сообща.

4. Использовать международное сотрудничество

Вот что я наблюдаю. Хотя потребность в международном сотрудничестве увеличивается, воля к взаимодействию уменьшается. Наглядным примером служит внешняя торговля. Но нам необходимо работать сообща. От безопасной адаптации к финтеху до реализации в полном объеме программы реформ финансового регулирования и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Нам необходимо работать сообща для решения проблемы изменения климата.

Изменение климата

Это — кризис, от которого никто не защищен и где каждый обязан действовать.

Одним из наших приоритетов в МВФ является содействие странам в сокращении выбросов углерода и повышении устойчивости к климатическим изменениям.

При нынешней средней плате за выбросы углерода в 2 доллара за тонну у большинства людей и компаний мало стимулов для осуществления этого перехода. Ограничение глобального потепления безопасным уровнем потребует значительно более высокой платы за углерод.

Некоторые страны приняли очевидную стратегию — обложение налогом выбросов углерода.

Есть хороший пример: когда Швеция ввела налог на выбросы углерода в 1991 году, домохозяйства с низким и средним уровнем доходов получили более высокие трансферты и скидки с налогов, с тем чтобы компенсировать более дорогие энергоресурсы. Этот поворот в политике сыграл важную роль в сокращении выбросов углерода в Швеции на 25 процентов с 1995 года, тогда как экономика с того времени выросла на 75 процентов.

Новое исследование в предстоящем выпуске «Бюджетного вестника» подтверждает, что налоги на углерод могут быть одним из самых мощных и эффективных инструментов. Однако смысл здесь в том, чтобы преобразовать налоговую систему, а не просто добавить один новый налог [5].

Дополнительные доходы можно было бы использовать для сокращения других налогов и финансирования помощи миллионам пострадавших домохозяйств. Эти новые ресурсы могли бы также содействовать инвестициям в инфраструктуру чистых источников энергии, которая поможет восстановить здоровье планеты.

Решение проблемы изменения климата требует не только уменьшения ущерба, но и адаптации к будущему. Адаптация охватывает многие меры, но в основном она предусматривает установление платы за риск и создание стимулов для инвестиций, в том числе в новые технологии.

Исследования адаптации в других организациях показали, что повышение устойчивости также экономически эффективно. Инвестирование 1,8 трлн долл. в мировых масштабах в течение следующего десятилетия может обеспечить совокупных чистых выгод на 7,1 трлн долларов [6].

В аналитическом материале МВФ из « Доклада по вопросам глобальной финансовой стабильности» показано, что в частном финансовом секторе наблюдается продвижение вперед. Так называемые «зеленые облигации» сейчас получают распространение в Европе и некоторых странах Азии [7]. Это — очень положительное изменение, но его вовсе недостаточно.

Цена бездействия высока. Мы признаем, что каждая страна сталкивается с уникальными трудностями и ограничениями. Но мы можем, и мы должны, сотрудничать в решении этой проблемы сейчас и работать сообща так, чтобы восстановить доверие к многостороннему подходу.

Я часто говорю, что обоснование сотрудничества в более скептическом мире требует достижения реальных результатов в жизни людей . Это также напоминает всем о больших возможностях партнерства в периоды кризиса. Здесь я подхожу к своему заключению и к мысли о нашем неопределенном будущем.

Заключение

Если рост мировой экономики замедлится сильнее, чем ожидалось, то могут потребоваться координированные ответные меры.

Хотела бы внести ясность. Мы еще далеки от этой ситуации. Но когда речь идет о подготовке к возможности координированных ответных мер, нам следует вспомнить совет Шекспира.

«Лучше три часа прождать, чем на одну минуту опоздать». [8]

Наши исследования показывают, что когда страны действуют совместно, изменения расходов более результативны и имеют эффект мультипликатора.

Или, иными словами, если синхронизированное замедление усугубляется, нам, возможно, необходимы синхронные ответные меры экономической политики.

Мы наблюдали, насколько эффективным мог быть этот подход в недавнем прошлом. Вспомните 2009 год и обязательство Группы 20-ти применить совместные стимулы.

Это важное напоминание о том, как страны могут защитить своих граждан, используя при этом международное сотрудничество для взаимной выгоды.

Позвольте мне завершить там, где я начала, — с образа синхронного плавания.

На следующей неделе, когда 189 государств-членов соберутся вместе в Вашингтоне, я настоятельно призываю их быть готовыми к поиску решений.

Я уверена, что е сли мы будем сотрудничать — учитывать проблемы и интересы друг друга — мы сможем обеспечить лучшее будущее для всех .

Большое спасибо за внимание!

[1] По реальному ВВП (на основе ППС).

[2] Предстоящий «Доклад по вопросам глобальной финансовой стабильности », глава 1, октябрь 2019 года. Страны: Германия, Италия, Испания, Китай, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция и Япония.

[3] Предстоящий выпуск «Перспектив развития мировой экономики», глава 3 «Новый импульс для роста в странах с формирующимся рынком и странах с низкими доходами: какую роль могут играть структурные реформы?», октябрь 2019 года. На основе прогнозируемых темпов роста на период 5-6 лет.

[4] Там же. Некоторые примеры из главы 3 «Перспектив развития мировой экономики». Обзор периода 2000–2014 годов.

[5] Предстоящий выпуск «Бюджетного вестника», «Как ограничить изменение климата», октябрь 2019 года.

[7] Предстоящий Доклад по вопросам глобальной финансовой стабильности, глава 5, октябрь 2019 года.

[8] Уильям Шекспир, «Виндзорские насмешницы», акт II, сцена II.

Департамент общественных коммуникаций МВФ

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