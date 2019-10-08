Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное08.10.2019 13:24

Награды сотрудникам Роскосмоса

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ № 479 от 04.10.2019 «О награждении государственными наградами Российской Федерации».

За большой вклад в развитие ракетно-космической промышленности и многолетнюю добросовестную работу Орденом Дружбы награждены генеральный директор ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» Алексей Варочко, заместитель генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Александр Лопатин, генеральный директор АО «Корпорация «ВНИИЭМ» Леонид Макриденко и генеральный директор ФГУП «ЦЭНКИ» Александр Охлопков, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — генеральный директор АО «РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов.

Кроме того, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней и медалями «За заслуги в освоении космоса» награжден ряд сотрудников ракетно-космической отрасли.

Вместе с тем, за мужество и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с повышенным риском для жизни при возникновении нештатной ситуации Владимир Путин наградил астронавта NASA Ника Хейга Орденом Мужества.

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