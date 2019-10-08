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#Роскосмос#Главное08.10.2019 15:59

Научно-практическая конференция «Глушковские чтения»

В конференц-холле Музея космонавтики и ракетной техники имени В.П.Глушко в Петропавловской крепости 4 октября 2019 года прошла первая общероссийская научно-практическая конференция «Глушковские чтения», посвященная памяти и развитию наследия создателя отечественного ракетного двигателестроения, дважды Героя Социалистического труда, лауреата Ленинской и Государственных премий СССР, академика Валентина Петровича Глушко.

«Глушковские чтения» были организованы Государственным музеем истории Санкт-Петербурга, Балтийским государственным техническим университетом «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова и Северо-Западной межрегиональной общественной организацией Федерации космонавтики РФ.

Участниками чтений стали 130 человек из 6 субъектов РФ, среди которых курсанты ВКА имени А.Ф.Можайского, БГТУ «Военмех» имени Д.Ф.Устинова, учащиеся общеобразовательных учреждений, представители музеев космической тематики Санкт-Петербурга, Ярославля, Москвы, специалисты НПО Энергомаш им. академика В. П. Глушко, БГТУ «ВОЕНМЕХ», РНЦ «Прикладная химия», Московского авиационного института, Воронежского государственного технического университета, ветераны и популяризаторы космонавтики.

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