На Дальнем Востоке суд вынес приговор по уголовному делу в отношении взяткодателя

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Южно-Сахалинский городской суд Сахалинской области вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично, совершенная в крупном размере).

В суде установлено, что виновный хранил по месту своего жительства свыше трех тысяч литров икры рыб лососевых пород в емкостях, не имеющих обязательной маркировки, и без документов, подтверждающих законность её производства. Товар предназначался для реализации потребителям.

В октябре 2018 года товар обнаружен сотрудниками транспортной полиции в ходе оперативных мероприятий. Для прекращения проводимой процессуальной проверки он передал полицейским взятку в размере 1млн. рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя Сахалинской транспортной прокуратуры суд приговорил взяткодателя к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и к штрафу в размере 7 млн. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

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