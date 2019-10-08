Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в Международной научно-практической конференции, посвященной развитию инновационных технологий в национальной системе здравоохранения.

Член Комитета СФ по социальной политике Юрий Архаров АрхаровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области принял участие в VI Международной научно-практической конференции «Оценка технологий здравоохранения: место инноваций в национальной системе здравоохранения. Персонализированная медицина».

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Сенатор отметил, что одна из основных целей мероприятия – способствовать повышению эффективности государственных затрат на инновационные медицинские технологии, в том числе лекарственные препараты.

«Внедрение инновационных медицинских технологий и лекарственных препаратов приводит к изменению подходов к лечению заболеваний, значительному повышению качества жизни и, в то же время, существенно влияет на затраты системы здравоохранения», — сказал парламентарий.

В России важнейшую роль в развитии инновационного процесса играет государство

Юрий Архаров подчеркнул, что в России важнейшую роль в развитии инновационного процесса играет государство. Приняты и реализуются соответствующие программы, в частности, Стратегия развития фармацевтической промышленности на период до 2020 г.

«Цель такого рода программ – стимулировать разработку и производство инновационных лекарственных средств в Российской Федерации», — добавил сенатор.

По словам председателя Экспертного совета по здравоохранению при Комитете СФ по социальной политике Виталия Омельяновского, ограниченность бюджетных ресурсов диктует необходимость тщательной экспертизы инновационных проектов.

«Учет социально-экономических последствий посредством клинико-экономического анализа на ранних стадиях разработки медицинских технологий позволит вовремя отказаться от экономически неприемлемых проектов, и, тем самым, повысить эффективность расходования бюджетных средств. Кроме того, в соответствии с российским законодательством, для включения в списки и программы государственного финансирования все лекарственные препараты должны проходить процедуру комплексной оценки», — сказал Виталий Омельяновский.

Конференция организована при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Комитета Совета Федерации по социальной политике, ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава России.

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