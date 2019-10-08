ООО «Газпром добыча Уренгой» поддержал региональный конкурс профмастерства среди учащихся

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

8 октября 2019, 18:10

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8 октября на базе «Газпром техникум Новый Уренгой» прошел региональный конкурс профессионального мастерства «Техник-технолог» для учащихся средних общеобразовательных и профессиональных образовательных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа. Мероприятие проводилось при поддержке ООО «Газпром добыча Уренгой».

Цель конкурса — развитие профессиональной ориентации обучающихся, привлечение их внимания к специальности «Техник-технолог», поддержка конкурсного движения и создание условий для взаимодействия образовательных организаций и ООО «Газпром добыча Уренгой».

Пять команд: ученики «Газпром-классов» новоуренгойской школы «Земля родная» и гимназии, а также студенты «Газпром техникум Новый Уренгой», «Новоуренгойского многопрофильного колледжа» и «Муравленковского многопрофильного колледжа» выполняли теоретические и практические конкурсные задания по учебной дисциплине «Химия». В состав экспертной комиссии вошли представители газодобывающего предприятия по данному направлению деятельности.

Кроме этого, участники конкурса посетили музей истории предприятия «Газпром добыча Уренгой», где познакомились с историей развития топливно-энергетического комплекса в Западной Сибири, становления газодобывающего предприятия, его достижениями и перспективами развития.

Также ребята побывали в испытательной лаборатории нефти и нефтяных масел отдела физико-химических исследований Инженерно-технического центра ООО «Газпром добыча Уренгой», где увидели оснащение лаборатории и узнали методику подготовки к испытаниям, порядок их проведения и особенности обработки полученных данных.

По результатам конкурса первое место заняла команда «Муравленковского многопрофильного колледжа», второе — у студентов «Газпром техникум Новый Уренгой» и третье место — у воспитанников «Газпром-классов» школы «Земля родная».

Справка

ООО «Газпром добыча Уренгой» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», созданное для разработки Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. В состав производственного комплекса входят: 22 установки комплексной подготовки газа, два нефтепромысла, 20 дожимных компрессорных станций, пять станций охлаждения газа, свыше 2800 эксплуатационных скважин, две компрессорные станции по утилизации попутного нефтяного газа и насосная станция подачи конденсата. За годы работы проложено свыше 1300 км межпромысловых и 2800 км внутрипромысловых продуктопроводов, создана мощная промышленная инфраструктура, обеспечивающая надежную работу нефтяных и газовых промыслов.

Природоохранная деятельность ООО «Газпром добыча Уренгой» сертифицирована в соответствии с международными стандартами ISO 14001 и признана соответствующей требованиям экологического менеджмента. На предприятии трудятся более 12 тыс. человек. Головной офис находится в Новом Уренгое.

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