О нарушении электроснабжения в Забайкальском крае

Source: Russia Ministry of Energy

8 октября в 11-11 на Харанорской ГРЭС (производственное подразделение филиала «Харанорская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация») отключился энергоблок № 2.

Обесточены: ВЛ 110 кВ – 2; ВЛ 35 кВ – 4.

По команде диспетчера Забайкальского РДУ введены графики временного отключения (ГВО) по Юго-Восточному району края на 13 МВт. Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Читаэнерго» (около 58 000 человек).

Ведутся аварийно-восстановительные работы.

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