Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Союз МС-12#Пилотируемая космонавтика08.10.2019 17:36

Послеполётные научные эксперименты Алексея Овчинина

Пять дней назад экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-12» вернулся на Землю, а его командир Алексей Овчинин уже активно вовлечён в послеполётные мероприятия, которые делятся на три основных направления. Это оценка состояния здоровья космонавта после длительного полёта, сама реабилитация и участие в экспериментальных исследованиях в интересах освоения планет Солнечной системы.

В частности, очень интересен эксперимент «Созвездие-ЛМ», в рамках которого изучается, как себя будет чувствовать человек после межпланетного перелёта, по силам ли ему будет управлять спускаемым аппаратом и другой техникой, осуществить выход на поверхность Луны или Марса. Результаты этих исследований дадут учёным возможность понять, что необходимо сделать, чтобы космонавт нормально передвигался по поверхности другой планеты и смог управлять техникой.

«Эксперимент „Созвездие-ЛМ“ проводится в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина с 2013 года и предназначен для оценки операторской деятельности космонавтов после длительных космических полётов, — пояснил начальник научного управления ЦПК Андрей Курицын. — Представьте, до Марса лететь полгода. Экипаж прилетает туда, техника работает, а насколько готовы космонавты выполнять те или иные функции в условиях адаптации к тяготению планеты? Для ответа на этот вопрос мы и сравниваем данные до и после полёта».

Вчера, 7 октября 2019 года, в рамках данного эксперимента Алексей Овчинин отработал типовые операции, связанные с выходом на поверхность Луны, на специальном тренажёре «Выход-2», а также управлял виртуальной моделью транспортного средства (ровера), предоставленного специалистами ИМБП РАН.

«Конечно, реальный выход в открытый космос тяжелее, — отметил Алексей Николаевич. — Во-первых, он гораздо продолжительнее по времени, во-вторых, в эксперименте задачи стояли более лёгкие, учитывая имитацию лунной гравитации».

Сегодня, 8 октября, командир корабля «Союз МС-12» отрабатывал ручной управляемый спуск на поверхность планеты на центрифуге ЦФ-7. Также в эксперимент «Созвездие-ЛМ» входит стыковка на тренажёре «Дон-Союз».

«Участие в научных исследованиях значимо для меня, — сказал космонавт. — Это часть нашей профессии — внести свой вклад в науку для будущих полётов в дальний космос».

При этом у Алексея Овчинина с первого дня возвращения на Землю идёт послеполётное медицинское обследование, проводятся реабилитационные мероприятия.

«Восстановление во многом зависит от организма человека, от того, как он проводил тренировки на станции, соблюдал рекомендации врачей во время полёта, — рассказал врач экипажа, начальник отдела ЦПК, врач-невролог Александр Васин. — Алексей Николаевич чувствует себя прекрасно, процесс восстановления идёт хорошо. У него нет никаких отрицательных симптомов — ни тошноты, ни вестибулярных расстройств. Вся реабилитационная программа выполняется в полном объёме, что очень важно, потому что она достаточно напряжённая. Исследования и эксперименты космонавт выполняет вовремя и с удовольствием».

В среднем острый период реабилитации составляет 21 день. После этого космонавт переходит ко второму этапу — санаторно-курортному. Отъезд Алексея Овчинина в санаторий запланирован на конец октября, а уже завтра в 11:00 состоится его послеполётная пресс-конференция в ЦПК с участием астронавта ОАЭ Хаззаа Аль Мансури (ЭП-19), прямую трансляцию которой можно будет посмотреть в раздеде «Онлайн трансляции».

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