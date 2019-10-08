Сегодня в «Эфире» о координационном совете генпрокуроров государств – участников СНГ, отказе в реабилитации бывшего полковника, требованиях прокуроров и ветеране Калужской области

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

О том, как проходил координационный совет генеральных прокуроров государств – участников Содружества Независимых Государств станет ясно в рубрике «Мир и порядок».

В рубрике ГВП военные прокуроры проинформируют об отказе в реабилитации бывшего советского полковника, ставшего генералом фашистской армии, о международном сотрудничестве, а также о работе по защите экономических интересов государства и прав граждан в сфере ЖКХ.

В рамках рубрики «Криминальный тренд» пойдет речь о требовании прокурора как акте реагирования, его отличительных признаках и конкретных примерах применения.

Об одном из самых уважаемых прокуроров Калужской области расскажем в рубрике «Дело жизни».

Программа «Эфир» на вторник 8 октября 2019 года:

· Мир и порядок. В Бишкеке состоялось заседание Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников Содружества Независимых Государств.

· Криминальный тренд. По требованию прокурора: о применении мер прокурорского реагирования.

· ГВП. В реабилитации предателя отказать.

· Дело жизни. «Личное дело прокурора. Привалов Н.Н.»

· В процессе. Чисто семейное убийство. Убийство семьи в Московской области ради наследства.

· Открытый форум. V Восточный экономический форум. Антикоррупционное правовое просвещение как средство профилактики коррупции в бизнес-среде.

· В процессе. Бесполезное лекарство.

· Логика закона. Цикл передач «25-летие Конституции Российской Федерации и современные органы прокуратуры». Защита конституционных прав граждан.

· Субъект права. Как транспортные прокуроры надзор осуществляют.

· Особые полномочия. Мифы об иноагентах. Гость программы – член Общественной палаты Российской Федерации Вероника Крашенинникова.

· Логика закона. Психология участников уголовного процесса.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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