Сенаторы внесли новую редакцию проекта поправок в закон об информации, информационных технологиях и о защите информации

Source: Russia – Council of the Federation

Поправки направлены на снижение числа ложных угроз терактов. Изменения в законодательство также позволят не только более эффективно противодействовать угрозам, но и обеспечат соблюдение прав граждан, гарантированных Конституцией.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края первый заместитель председателя Комитета СФ Людмила Бокова БоковаЛюдмила Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области и члены комитета СФ Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области и Александр Карлин КарлинАлександр Богдановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Алтайского края внесли новую редакцию законопроекта «О внесении изменений в статью 10.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Также внесен законопроект «О внесении изменений в статью 13.39 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

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Как пояснил Андрей Клишас, попытка разграничения «мессенджеров» и электронной почты в предыдущей редакции законопроекта потребовала уточнения. Предыдущая редакция законопроекта в связи с этим была отозвана из Государственной Думы.

Предлагаемые изменения существенно упрощают последующее правоприменение

Сенатор отметил, что в целях распространения на электронные почтовые сервисы обязанностей, возлагаемых действующей нормой закона на «мессенджеры», новая редакция устанавливает общее для них понятие – «организатор сервиса обмена сообщениями». Кроме того, вносятся корреспондирующие изменения в КоАП России, предусматривающие соответствующую административную ответственность указанных организаторов сервисов.

«Предлагаемые изменения существенно упрощают последующее правоприменение, а также позволяют урегулировать обмен электронными сообщениями между определенными пользователями разных информационных систем (программ)», — сказал парламентарий.

По его словам, одновременно законопроектом корректируются положения закона, касающиеся ограничения переписки. Так, на практике целесообразно полностью блокировать пользователя, а не отдельные отправляемые им сообщения.

Кроме того, отметил законодатель, действующая редакция закона позволяет сделать вывод о том, что организатор сервиса обмена сообщениями может просматривать любые сообщения пользователей в целях их возможной блокировки. Законопроектом на оператора будет возложена обязанность исключительно по блокировке передачи пользователем электронных сообщений и только на основании информации и соответствующего требования уполномоченного федерального органа исполнительной власти. Указанное изменение позволит не только более эффективно противодействовать угрозам, но и обеспечит соблюдение прав граждан, гарантированных Конституцией.

Как говорится в пояснительной записке, изменения, внесенные в 2017 году в этот закон в части упорядочения деятельности организаторов распространения информации, положительно сказались на обеспечении безопасности Российской Федерации. Вместе с тем общество сталкивается с новыми угрозами, связанными с распространением заведомо ложных угроз совершения террористических актов, поступающих на электронные адреса органов государственной власти и объектов социальной или транспортной инфраструктуры, которые в 2019 году приобрели массовый характер.

Проведение необходимых мероприятий по эвакуации граждан из мест массового пребывания, нарушение деятельности организаций и объектов социальной или транспортной инфраструктуры наносит значительный экономический ущерб. При этом максимальное число таких сообщений поступают в период проведения значимых общественно-политических и спортивных мероприятий, что затрудняет обеспечение их безопасности. Компетентными органами проводятся необходимые мероприятия по поиску злоумышленников, однако использование распространителями анонимных угроз почтовых сервисов позволяет им скрывать свои персональные данные, отмечается в документе.

Как говорится в пояснительной записке, принятие законопроекта позволит существенно снизить число ложных террористических сообщений, распространяемых посредством сервисов электронной почты, создаст правовые условия для привлечения злоумышленников к ответственности, сократит экономический ущерб от таких сообщений.

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