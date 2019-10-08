Состоялись соревнования по плаванию среди компаний отрасли ТЭК

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 6 октября. – При поддержке Министерства энергетики Российской Федерации состоялись ежегодные соревнования по плаванию среди компаний топливно-энергетического комплекса.

В заплывах на 50 и 100 метров вольным стилем, включая две эстафеты, приняли участие более 60 спортсменов из 11 организаций.

В церемонии открытия и закрытия соревнований приняли участие помощник Министра Владимир Смирнов, чемпион мира по плаванию 2003 года Иван Усов и Олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов.

В командном зачете первое место заняла команда ПАО «Россети», второе – ГК «Росатом», третье – «Татнефть».

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