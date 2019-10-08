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Новости проектов и регионов

8 октября 2019, 18:00

3 октября OОО «Газпром геологоразведка» завершило сейсморазведочные работы на Северо-Харасавэйском участке недр в Карском море

В течение полевого сезона 2019 года компанией проведен комплекс морской сейсморазведочной съемки с повышенной плотностью регистрации данных. Площадь исследований составила 1875 кв. км, из них на 986 кв. км выполнено на мелководье.

Цель проведения геофизических исследований — геологическое изучение недр, разведка и добыча углеводородного сырья в пределах Северо-Харасавэйского участка недр федерального значения.

Работы на данном участке арктического шельфа проводились в два этапа с участием двух сейсмических судов. В мелководной части было задействовано судно с малой осадкой «Академик Немчинов», в глубоководной части — судно «Академик Примаков».

«За пять лет в Карском море ООО „Газпром геологоразведка“ выполнено 20 тыс. кв. км 3D-сейсмики. Наш опыт исследований арктического шельфа говорит о том, что получение высококачественных геофизических данных на лицензионных участках, где в дальнейшем будет проводиться разведочное бурение, многократно повышает его точность и эффективность. В частности, сейсморазведка в пределах Северо-Харасавэйского участка недр должна обеспечить изучение геологического строения района работ по разрезу меловых и среднеюрских отложений, с которыми связана основная доля нефтегазового потенциала», — сказал генеральный директор ООО «Газпром геологоразведка» Всеволод Черепанов.

Справка

ООО «Газпром геологоразведка» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», обеспечивающее проведение всего комплекса геологоразведочных работ по поиску новых месторождений и залежей углеводородов на суше и шельфе Российской Федерации, а также доразведку запасов уже открытых месторождений и их подготовку к разработке. Основная цель деятельности компании — восполнение минерально-сырьевой базы Группы «Газпром».

ООО «Газпром геологоразведка» осуществляет производственную деятельность в Ямало-Ненецком автономном округе, Красноярском крае, Иркутской области, Республике Саха (Якутия), Центральной России, на шельфах Карского, Баренцева, Охотского морей.

В ООО «Газпром геологоразведка» внедрена интегрированная система менеджмента, соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ Р ИСО 14001–2016 (ISO 14001:2015), ГОСТ Р 54934–2012/OHSAS 18001:2007 применительно к геологоразведочным, геофизическим и геохимическим работам в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы.

Коллектив насчитывает около 1000 человек. Головной офис находится в Тюмени.

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