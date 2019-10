Premier: Jesteśmy krajem gospodarczego sukcesu

Source: President of Poland in Polish

Kongres to forum wymiany idei i doświadczeń polskich specjalistów z zakresu biznesu, nauki, polityki i legislacji, podczas którego eksperci z różnych dziedzin wytyczają nowe kierunki rozwoju oraz wspólną koncepcję prac nad wzrostem ekonomicznym Polski.

W trakcie Kongresu premier wziął udział w sesji plenarnej oraz spotkał się z przedsiębiorcami, gdzie podkreślił, że dzięki ich działaniom produktywność Polski wrasta. Trzeba dać szansę krajowym przedsiębiorcom. To jest nasza polityka, nasza filozofia – wskazał.

Mateusz Morawiecki zaznaczył, że sprawność instytucji państwowych, systemu podatkowego oraz wspieranie polskiego kapitału to podstawy naszej polityki gospodarczej.

Podczas wystąpienia Prezes Rady Ministrów zwrócił również uwagę na fakt, że polski model państwa dobrobytu pozwala na wyższe wynagrodzenia, szybszy wzrost płacy minimalnej, ulgi dla mniejszych przedsiębiorców, a także niższe podatki. Dodał, że „budowanie polskiego kapitału jest bardzo ważne. Będziemy wspierać polskich przedsiębiorców” – zadeklarował.

Według szefa rządu pokazujemy, że można odnosić sukcesy, prowadząc rozbudowaną politykę społeczną. Silna gospodarka odpowiada na aspiracje zdolnych i ambitnych ludzi. Ma również zapewniać wsparcie dla osób, które go potrzebują – zaznaczył.

Premier wyraził nadzieję, że cały system gospodarczy będzie tak skonstruowany od strony regulacyjnej, finansowej i społecznej, aby dobrze służył nie tylko nam, ale przede wszystkim przyszłym pokoleniom.

