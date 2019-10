Premier Mateusz Morawiecki: Chcemy żeby polska piłka była znów sławna

Premier podkreślil, że w ciągu ostatnich 4 lat rząd przeznaczył ponad 2,5 mld złotych w około 6,5 tys. obiektów sportowych. Chcemy żeby polska piłka była znów sławna. Takie talenty, jak tu kiedyś wyrastały musimy na nowo wypromować. Mamy dobry czas dla Polski, musi być dobry czas dla polskiej piłki – dodał premier wspominając sukcesy dawnej drużyny piłkarskiej Stal Mielec. Pilotażowa edycja tego programu to pierwsze takie przedsięwzięcie o charakterze ogólnopolskim, która inicjuje oraz wspiera inwestycje w zakresie zadaszeń boisk piłkarskich, a tym samym wpisuje się w rządową strategię rozwoju piłki nożnej w Polsce. Program będzie finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wstępny szacunkowy budżet na pilotażową edycję Programu, to 15 mln zł. Już w listopadzie tego roku zostaną zawarte pierwsze umowy o dofinansowanie z podmiotami zakwalifikowanymi do programu i ruszą prace budowlane. Wspieramy sport, wspieramy piłkę nożną, żebyśmy radowali kibiców na meczach narodowych i klubowych. Jestem przekonany, że z naszym programem promocji młodych talentów, ten dawny blask piłki nożnej odzyskamy i tego życzę wszystkim Polakom – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

