Premier o inwestycji PKP Cargo Terminale

Zaznaczył, że rząd w ostatnich latach przekazał do miasta i okolic ponad miliard złotych na różnego rodzaju inwestycje, od sportowych przez kulturalne, infrastrukturalne, drogowe i kolejowe. Jak dodał, inwestycje kolejowe są szczególnie istotne w perspektywie rozwoju przyjaznej dla środowiska akcji „TIRy na tory”. To niezwykle ważne, żeby dalej rozwijać możliwości komunikacyjne tego miasta. Stworzenie wielkiego centrum logistycznego będzie służyło mieszkańcom – podsumował premier Mateusz Morawiecki.

