Valsts prezidents apstiprina Valsts heraldikas komisijas sastāvu

Ar Valsts prezidenta Egila Levita 2019. gada 18. septembra paziņojumu ir apstiprināts Valsts heraldikas komisijas (VHK) sastāvs. Tajā atbilstoši nolikumam darbojas deviņi eksperti no heraldikas, vēstures, mākslas un juridiskās jomas. Par komisijas priekšsēdētāju atkārtoti apstiprināts mākslinieks grafiķis Laimonis Šēnbergs. Līdzās jau esošajiem speciālistiem komisijā darbu ir uzsācis vēsturnieks, asociētais profesors Andris Levāns. Atjauninātajā sastāvā pirmā komisijas sēde notika š. g. 25. septembrī, kurā tika izskatīti Nacionālo bruņoto spēku dažādu vienību, kā arī valsts institūciju apbalvojumi un dzimtu ģerboņu attēlu grafiskie attēli. Šobrīd sagatavošanā ir atzinums “Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par Latvijas valsts ģerboņa un Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņu heraldisko krāsu toņiem un grafiskajiem apzīmējumiem””. Pēc VHK priekšsēdētāja vietnieces administratīvos jautājumos Ramonas Umblijas sniegtās informācijas, VHK sēdes notiek reizi mēnesī, taču starplaikos gan darba grupu ietvaros, gan individuāli tiek sniegtas konsultācijas par visiem VHK kompetencē ietilpstošajiem jautājumiem. Jāpiebilst, ka pēdējo gadu laikā ievērojami paplašinājusies Valsts heraldikas komisijas kompetence ar: skaitliski augošo dažāda līmeņa institūciju (valsts, pašvaldību, valsts akciju sabiedrību, izglītības iestāžu) apbalvojumu izstrādes procesa uzraudzību, konsultēšanu un izvērtēšanu; jaunu māksliniecisko izteiksmes līdzekļu un tehnoloģiju izmantošanas iespēju paplašināšanos lietišķajā dizaingrafikā (dažāda veida un žanru apbalvojumu, suvenīru/atribūtikas ar valsts simboliku); skaitliski augošo interesi par dzimtu un institūciju ģerboņu izstrādi, konsultēšanu un izvērtēšanu; valsts simbolu (ģerbonis, karogs) un simbolikas ar valsts ģerboņa atribūtikas, kā arī valsts karoga krāsu izmantošanas diferencēšanos; iepriekšminēto procesu un konkrētu gadījumu juridisku izvērtēšanu (īpaši jautājumos par tiesībām lietot noteikta veida valsts simbolus), atzinumu sniegšanu (tostarp valsts simbolu zaimošanas vai necieņas izrādīšanas pret tiem gadījumos), priekšlikumu izstrādi normatīvajos aktos, kas saistīti ar valsts simbolu lietošanu, to izgatavošanu un izplatīšanu, kā arī plašu izskaidrošanas un informatīvo darbu. Valsts heraldikas komisijas sastāvs:Komisijas priekšsēdētājs:Laimonis Šēnbergs, dizaingrafiķis, Latvijas Bankas Kases un naudas apgrozības pārvaldes Monētu daļas dizaina un mākslas speciālists; Komisijas locekļi:Kristīne Ducmane, Dr. hist., vēsturnieceEdgars Pastars, Mg. iur., konstitucionālo tiesību juristsMaija Rozenfelde, Mg. art., dizaingrafiķe, Latvijas Mākslas akadēmijas Funkcionālā dizaina fakultātes lektoreIlona Teplouhova, Mg. hist., Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta vecākā eksperteRamona Umblija, Mg. art., mākslas vēsturniece, Valsts Heraldikas komisijas priekšsēdētāja vietniece administratīvajos jautājumosArmands Vijups, Dr. hist., vēsturnieks, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Arheoloģijas un vēstures palīgdisciplīnu katedras asociētais profesorsValdis Villerušs, Dr. art. h. c., mākslinieks, grafiķis, Latvijas Mākslas akadēmijas profesorsAndris Levāns, Dr. hist., Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes asociētais profesors.

Source: President of Latvia in Latvian