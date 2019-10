Valsts prezidents un Latvijas Pensionāru federācija: seniori dod lielu ieguldījumu Latvijas dzīvē

Source: President of Latvia in Latvian

Valsts prezidents Egils Levits šodien Rīgas pilī tikās ar Latvijas Pensionāru federāciju (LPF), kas pārstāv 130 organizācijas un apmēram 28 000 cilvēkus visā Latvijā. Valsts prezidents izteica pateicību federācijai par viņu veikto darbu, kā arī visiem federācijas biedriem par aktīvo pilsonisko nostāju.

Uz tikšanos Rīgas pilī ieradās LPF priekšsēdētāja Aija Barča, LPF viceprezidentes Viola Lāzo un Dzintra Žilde, kā arī LPF goda prezidents Andris Siliņš, un tika pārrunāts plašs jautājumu loks.

Tikšanās laikā tika aktualizēts jautājums, ka Latvijas sabiedrībā ir jādiskutē plašāk seniora jēdziens. Abas puses bija vienisprātis, ka Latvijas seniori dod milzīgu ieguldījumu sabiedrībai, jo daudzi pēc pensijas vecuma iestāšanās turpina strādāt, citi aktīvi darbojas nevalstiskajās organizācijās. Daudz ir arī to aktīvo vecākā gadagājuma cilvēku, kuri dažādos reģionos palīdz uzturēt ģimenes saimniecību un audzina mazbērnus, kamēr viņu bērni atrodas mītnes zemēs darbā citās pasaules valstīs.

E. Levits izteica priekšlikumu rosināt diskusiju par darba jēdzienu, kā to iespaido modernās pasaules mobilitāte, ārpusbiroja darbs un citas pasaules tendences nodarbinātības laukā. Abas puses arī bija vienisprātis, ka paaudžu sadarbībai sabiedrības saliedēšanas nolūkā pievēršama uzmanība no visām sabiedrības grupām.

Tika uzsvērta arī nepieciešamība turpināt valstī darbu pie ēnu ekonomikas apkarošanas, kā arī izpratnes veicināšanas jauniešu vidū par nodokļu samaksas nepieciešamību, lai veidotu stabilu pensiju vecumdienās, nevis būtu jāpaļaujas uz nelielu sociālu pabalstu.

Federācija arī pauda gandarījumu par to, ka Latvijas seniori salīdzinoši ar citām valstīm ir digitāli izglītoti, apgūst jaunās tehnoloģijas un vēlas iekļauties elektronisko pakalpojumu un saziņas plūsmā.

