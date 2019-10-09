А. Майоров и С. Белоусов обсудили с коллегами из Германии вопросы развития органического земледелия

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации состоялась встреча с участниками Германо-Российского аграрно-политического диалога.

В Совете Федерации состоялась встреча с участниками кооперативного проекта «Германо-Российский аграрно-политический диалог».

Провел встречу заместитель председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

Встреча С. Белоусова с представителями Германо-Российского аграрно-политического диалога

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Встреча С. Белоусова с представителями Германо-Российского аграрно-политического диалога

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Встреча С. Белоусова с представителями Германо-Российского аграрно-политического диалога

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Встреча С. Белоусова с представителями Германо-Российского аграрно-политического диалога

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Встреча С. Белоусова с представителями Германо-Российского аграрно-политического диалога

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«Отношения России и Германии для нас всегда были важны и имели особое значение. И такой характер двусторонних отношений продиктован не только сегодняшними реалиями, но и историей», — подчеркнул парламентарий.

Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края напомнил, что в июле нынешнего года отмечалось 25-летие взаимного сотрудничества с Германо-Российским аграрно-политическим диалогом. «Наш взаимообмен наработанным опытом в таких важных отраслях как сельское хозяйство и пищевая промышленность, очень ценен и занимает центральное место в общем комплексе российско-германских отношений».

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По словам сенатора, важной темой для российской сельскохозяйственной отрасли является развитие органического земледелия и производство биопродукции. Он проинформировал, что в августе 2018 г. был принят Федеральный закон «Об органической продукции и внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации», который вступит в силу с января 2020 г. Важно, что теперь такой закон появился и в России, отметил Алексей Майоров.

В Указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» поставлена задача в части создания в агропромышленном комплексе высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, достижения объема экспорта продукции агропромышленного комплекса — 45 млрд. долларов США в год, ориентации промышленной, аграрной и торговой политики, включая применяемые механизмы государственной поддержки, на достижение международной конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках.

В продолжение сотрудничества в сфере органического сельского хозяйства Алесей Майоров назвал ряд особо важных направлений. В первую очередь, это работа по взаимопризнанию стандартов органического производства.

Сенатор считает важным создание системы сертификации органической продукции, действующей по международным стандартам. «Процесс независимой аккредитации нового органа в России уже запущен, идёт подготовка обучения специалистов. Система органической сертификации будет строиться на фундаменте международных требований к системам сертификации органических производств. Для работы в данном направлении мы готовы привлекать, в том числе зарубежных специалистов с опытом проведения европейской органической сертификации в растениеводстве, животноводстве и переработке органической продукции», — проинформировал законодатель.

Глава Комитета СФ подчеркнул, что органическое сельское хозяйство и биологизация земледелия – вошли в число ведущих трендов прогноза научно-технологического развития российского агропромышленного комплекса на период до 2030 года. «Мы прекрасно понимаем, что органическое сельское хозяйство это не только философия, но и современные технологии. Поэтому обмен опытом и знаниями, например, в формате обучающих программ, семинаров, также имеет большое значение».

Важным фактором в развитии органического сельского хозяйства является его популяризация и развитие информированности покупателя

Алексей Майоров отметил, что, безусловно, еще одним важным фактором в развитии органического сельского хозяйства является его популяризация и развитие информированности покупателя. Согласно данным некоторых исследований органические продукты вошли в число десяти ведущих потребительских трендов во всем мире. Но российский потребитель пока отстает от западного в вопросах, касающихся значимости органики, как для защиты климата, так и для здорового питания. Поэтому и в данном аспекте лучшие зарубежные практики могли бы помочь в развитии отечественного органик-сектора.

Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов сообщил, что экспертами прогнозируется в ближайшей перспективе значительный рост производства в России органической продукции, что серьезно повысит экспортный потенциал нашей страны, так как данная продукция востребована на мировом рынке. «Важно понимать разницу и различать органическую продукцию и продукцию с улучшенными экологическими характеристиками, которая тоже является хорошей, но произведена с использованием традиционных сельскохозяйственных технологий», — сказал парламентарий.

При этом сенатор отметил, что вопросы, связанные с формированием рынка высококачественной пищевой продукции, а также с расширением ассортимента экологически безопасных продовольственных товаров набирают свою актуальность и вызывают большой интерес у экспертов, сельхозтоваропроизводителей и простых граждан. Все больше россиян стремятся вести здоровый образ жизни, формировать правильные пищевые привычки в семье и грамотно выстраивать свой рацион. В обществе сформировался устойчивый запрос на здоровое питание и сельскохозяйственную продукцию, основанную на агроэкологических подходах.

Сергей Белоусов напомнил, что профильный Комитет СФ впервые от Российской Федерации принял участие в работе международной выставки БИОФАХ. «В рамках семинаров – информационных поездок, организованных немецкими коллегами, мы познакомились с практикой органического сельского хозяйства на предприятиях Германии».

Руководитель Проекта Мартин Шюсслер отметил важность российско-германского взаимодействия в этой сфере и выразил готовность и дальше сотрудничать с российскими коллегами.

Завершая дискуссию, Алексей Майоров вручил памятный подарок от Совета Федерации Послу Международной федерации органического сельского хозяйства IFOAM Бернварду Гайеру.

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