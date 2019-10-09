А. Попова рассказала в Совете Федерации о национальной системе защиты прав потребителей

Source: Russia – Council of the Federation

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выступила в верхней палате в рамках «Правительственного часа».

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова рассказала сенаторам о национальной системе защиты прав потребителей. Она выступила на заседании верхней палаты парламента в рамках «Правительственного часа».

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«Одной из важных составляющих улучшения качества жизни остается должный уровень защиты прав потребителей», – отметила Анна Попова.

Она сообщила, что с 2005 года при непосредственном участии «Роспотребнадзора» было подготовлено двадцать девять изменений и уточняющих норм закона «О защите прав потребителей», а также более пятидесяти изменений в другие законодательные акты.

По словам руководителя «Роспотребнадзора», в соответствии с законом в России выстроена многоуровневая национальная система защиты прав потребителей, ежегодно растет сумма возмещения потребителям по судебным искам, связным с защитой их прав. По ее словам, в 2018 году рассмотрено более миллиона обращений граждан.

«С наступлением цифровой эпохи и развитием электронной коммерции, возникают новые риски. Чтобы отвечать новым вызовам, национальная система защиты прав потребителей требует постоянного развития и модернизации», — подчеркнула Анна Попова. Она сообщила о законах, принятых в этой области.

«Задачу обеспечения соблюдения прав и интересов потребителей на региональном уровне призваны решать принимаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации соответствующие региональные программы», — отметила руководитель «Роспотребнадзора».

«Реализация органами местного самоуправления установленных правил в целях защиты прав потребителей достаточно значима для населения, следовательно, необходимо развитие этого уровня системы для обеспечения оперативной защиты интересов граждан по месту жительства».

«Безусловно, достигнуть высокого уровня защищенности российских потребителей позволит только совместная деятельность всех звеньев национальной системы защиты прав, при условии реализации намеченных в региональных программах мероприятий и активном вовлечении муниципального уровня», — сказала Анна Попова.

В своем выступлении она затронула и вопросы качества питания школьников.

Также поднята тема методики выявления нового поколения ГМО, не прошедших регистрации в РФ.

Анна Попова отметила, что по темам, не затронутым в ее выступлении, подготовлены письменные ответы сенаторам.

Заместитель Председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова остановилась на вопросах мониторинга объектов незавершенного строительства «Роспотребнадзора», рациона питания школьников в субъектах РФ, а также обеспечения населения качественной питьевой водой.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин высказался на тему качества питьевой бутилированной воды. Сенатор сообщил о работе, проводимой членами рабочей группы по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой и минеральной воды.

Анна Попова ответила на заданные сенаторами вопросы, по таким темам, как правила производства и маркировки экологически чистой продукции, надзор и контроль за организаторами питания в образовательных организациях, маркировка пищевой продукции и другие.

По результатам обсуждения принято Постановление СФ, которое представил председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

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