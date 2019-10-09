В Комитете СФ по конституционному законодательству и государственному строительству стало два первых заместителя председателя

Source: Russia – Council of the Federation

Людмила Бокова продолжает курировать информационную политику, а также миграционное законодательство, Владимир Полетаев, в свою очередь, будет вести блок гражданско-правового законодательства.

В Комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству введена вторая должность первого заместителя председателя Комитета СФ.

«Учитывая объем и сложность задач, стоящих перед комитетом, который включает в себя вопросы конституционного законодательства, кадровых назначений, миграционной политики, гражданско-правового законодательства и ряд других в Комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству введена вторая должность первого заместителя председателя Комитета СФ», — сообщил председатель Комитета Андрей Клишас. КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края

Тем самым первыми заместителями председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству сейчас являются Людмила Бокова БоковаЛюдмила Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области и Владимир Полетаев. ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай

Как пояснил Андрей Клишас, Людмила Бокова будет продолжать курировать информационную политику, а также миграционное законодательство, Владимир Полетаев, в свою очередь, будет вести блок гражданско-правового законодательства.

Андрей Клишас поблагодарил руководство палаты за возможность введения второй должности первого заместителя председателя Комитета СФ.

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