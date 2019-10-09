В. Лукин провел встречу с участниками Российско-американского саммита молодых лидеров «Мы вместе моделируем будущее»

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось обсуждение актуальных вопросов международной повестки дня.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин ЛукинВладимир Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тверской области провел встречу с участниками Российско-американского саммита молодых лидеров «Мы вместе моделируем будущее».

Встреча Владимира Лукина с участниками Российско-Американского Саммита молодых лидеров «Мы вместе моделируем будущее»

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Владимир Лукин

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Встреча Владимира Лукина с участниками Российско-Американского Саммита молодых лидеров «Мы вместе моделируем будущее»

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Встреча Владимира Лукина с участниками Российско-Американского Саммита молодых лидеров «Мы вместе моделируем будущее»

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Встреча Владимира Лукина с участниками Российско-Американского Саммита молодых лидеров «Мы вместе моделируем будущее»

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Встреча Владимира Лукина с участниками Российско-Американского Саммита молодых лидеров «Мы вместе моделируем будущее»

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Встреча Владимира Лукина с участниками Российско-Американского Саммита молодых лидеров «Мы вместе моделируем будущее»

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Встреча Владимира Лукина с участниками Российско-Американского Саммита молодых лидеров «Мы вместе моделируем будущее»

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Сенатор дал оценку состоянию и перспективам дальнейшего развития российско-американских отношений. Парламентарий поделился своим мнением по основным направлениям взаимодействия двух стран.

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В ходе мероприятия выступили заведующая кафедрой прикладного анализа международных проблем Факультета международных отношений МГИМО МИД России Татьяна Шаклеина, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Владимир Батюк.

Обсуждались внешнеполитические приоритеты и экономические интересы, тенденции и факторы развития сотрудничества России и США

В рамках дискуссии обсуждались внешнеполитические приоритеты и экономические интересы, тенденции и факторы развития сотрудничества России и США в образовательной, научно-технической и торгово-экономической сферах.

Российско-американский саммит молодых лидеров «Мы вместе моделируем будущее» проходит с 6 по 11 октября в Суздале, Владимире и Москве.

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