В. Матвиенко: На 141-й Ассамблее МПС сенаторы выступят с предложениями, касающимися защиты парламентариев от санкций

Source: Russia – Council of the Federation

Наша делегация будет настойчиво поднимать вопросы недопустимости необоснованных ограничений, отметила глава СФ.

Сенаторы планируют внести на рассмотрение Межпарламентского союза (МПС) целый пакет интересных предложений. Часть из них будет касаться защиты парламентариев от необоснованных санкций и ограничений.

Об этом сообщила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга отвечая на вопрос журналистов о предстоящей 141-й Ассамблее МПС в Белграде (Сербия), в которой примет участие делегация Федерального Собрания.

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Российские участники всегда вносят много полезных инициатив. «Мы работаем активно и конструктивно»,- сказала глава СФ. «Безусловно, мы по‑прежнему будем настойчиво проводить тему недопустимости санкций для парламентариев, визовых ограничений их работы».

Позиция России находит поддержку, подчеркнула Валентина Матвиенко. «В первую очередь у руководства МПС — по этому поводу были сделаны два заявления председателя организации, — а также у большинства делегаций стран, входящих в состав Межпарламентского союза».

Предполагается внесение для обсуждения темы резолюции «Парламентарии против односторонних санкций: во имя демократии и прав человека», сообщила Председатель СФ. «Уверена, что эту инициативу поддержат члены Межпарламентского союза. В этом случае документ будет подготовлен уже к осени следующего года».

Уверена, что эту инициативу поддержат члены Межпарламентского союза

Кроме того, по линии Исполнительного Комитета МПС будет обсуждаться возможность создания Рабочей группы по вопросам применения политических санкций – для мониторинга ситуации с санкциями и ограничениями, предложения мер по их по их недопущению, отметила Валентина Матвиенко.

По ее словам, на предстоящей Ассамблее также состоится первое обсуждение проекта Декларации МПС о парламентской дипломатии, который разрабатывается по инициативе российской стороны и четко определяет ключевые принципы. Среди них — невмешательство во внутренние дела суверенных государств и недопустимость применения санкций против парламентариев.

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