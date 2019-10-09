«Газпром трансгаз Томск» поддержал олимпиаду детей с ограниченными возможностями

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

9 октября 2019, 18:10

6 октября на Сахалине при поддержке ООО «Газпром трансгаз Томск» прошла 12-ая олимпиада детей с ограниченными возможностями «Мы такие, как все!». В соревнованиях приняли участие 40 юных спортсменов в возрасте от 7 до 14 лет из Кировского детского дома-интерната и социально-реабилитационного центра «Преодоление». Организаторами спортивного мероприятия выступили Сахалинское ЛПУМТ ООО «Газпром трансгаз Томск», общество детей-инвалидов «Ариди» и министерство социальной защиты Сахалинской области.

«Мы проводим эти состязания, в первую очередь, чтобы помочь детям адаптироваться в обществе, а также научиться общаться с другими детьми, — отметила директор Центра медико-социальной реабилитации „Чайка“ Ирина Щербакова, на базе которого проходила олимпиада. — Хочется поблагодарить газовиков, которые каждый год помогают организовать мероприятие».

«Особенным детям необходим особенный подход, и поэтому олимпиада — это кропотливый труд работников министерства, реабилитационных центров, дома-интерната, волонтеров и, конечно, родителей, — рассказал заместитель директора Сахалинского ЛПУМТ ООО „Газпром трансгаз Томск“ Сергей Бурдинский. — Каждый взрослый хочет видеть ребенка здоровым и счастливым. А олимпиада дает такую возможность — она делает детей здоровее, радостнее!»

После завершения спортивного праздника дети получил подарки от компании «Газпром трансгаз Томск» и министерства социальной защиты Сахалинской области.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Томск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания обеспечивает строительство и эксплуатацию газотранспортных систем в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. Протяженность эксплуатируемых магистральных нефте- и газопроводов составляет более 9,5 тысяч километров. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа превышает 20 млрд куб. м.

В составе компании 25 филиалов, в том числе 19 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, одно линейное производственное управление магистральных трубопроводов. Компания эксплуатирует девять компрессорных станций, одну насосно-компрессорную станцию, 31 газоперекачивающий агрегат, 128 газораспределительных станций.

В 2012 году компания назначена заказчиком по реализации инвестиционного проекта магистрального газопровода «Сила Сибири».

В ООО «Газпром трансгаз Томск» внедрена и функционирует Интегрированная система менеджмента, включающая в себя:

Систему менеджмента качества, соответствующую требованиям стандартов СТО Газпром 9001–2012, ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001–2015;

Систему экологического менеджмента, соответствующую требованиям стандартов ISO 14001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001–2016;

Систему менеджмента охраны труда и промышленной безопасности на основе требований стандартов OHSAS 18001:2007 и ГОСТ Р 54934–2012/OHSAS 18001:2007.

Численность персонала предприятия превышает 8000 человек.

Сахалинское линейное производственное управление магистральных трубопроводов (ЛПУМТ) «Газпром трансгаз Томск» образовано в 2008 году. Обслуживает магистральный газопровод «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» и объекты газоснабжения Сахалинской области: ГКС «Сахалин», Газораспределительная станция «Газопровод — отвод ГРС „Дальнее“, Южно-Сахалинск». Сахалинский филиал ООО «Газпром трансгаз Томск» осуществляет эксплуатацию транссахалинской трубопроводной системы компании «Сахалин Энерджи» и техническое обслуживание оборудования «ОБТК — Лунское».

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