«Газпром трансгаз Томск» провел ежегодный конкурс профессионального мастерства для студентов

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Новости проектов и регионов

9 октября 2019, 15:10

7 октября на базе Корпоративного института ООО «Газпром трансгаз Томск» состоялся шестой конкурс профессионального мастерства среди студентов Национального исследовательского Томского политехнического университета.

Конкурс проводился по пяти рабочим профессиям: трубопроводчик линейный, слесарь по ремонту технологических установок, оператор газораспределительной станции, монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии и слесарь по КИПиА.

В мероприятии приняли участие 44 студента, проходивших производственное обучение по рабочим профессиям в филиалах компании. Работу конкурсных комиссий возглавляли начальники профильных производственных отделов ООО «Газпром трансгаз Томск».

«Основная цель конкурса — не только оценить уровень подготовки, но и понять, какие навыки необходимо еще получить студентам. А самое главное, какие учебные курсы добавить в процесс обучения студентов, — отметил начальник производственного отдела защиты от коррозии ООО „Газпром трансгаз Томск“ Юрий Кудашкин. — Новички, приходящие в компанию, должны знать азы электротехники (например, что такое катодная и анодная зона), и на это необходимо выделять минимум два семестра. Особенно актуальна подготовка сейчас, когда набирается персонал для эксплуатации МГ „Сила Сибири“. Специалисты будут трудиться на автономных объектах, где сложно получить оперативную консультацию коллег».

Свои навыки, приобретенные во время прохождения практики в филиалах ООО «Газпром трансгаз Томск», демонстрировали студенты 2–4 курса бакалавриата и 1 курса магистратуры Томского политехнического университета. Для них были подготовлены теоретические (не менее 100 вопросов по каждому направлению) и практические задания по рабочей профессии соответствующего разряда.

«В нынешнем году на конкурсе появилась новая специальность — слесарь КИПиА, — комментирует директор корпоративного института ООО „Газпром трансгаз Томск“ Дина Бакало. — Это связано с необходимостью увеличения практических навыков студентов, обучающихся в Инженерной школе автоматизации ТПУ. Те, кто победит на конкурсе профмастерства, повысят свой рейтинг, необходимый для получения стипендии от компании и дальнейшего трудоустройства на наше предприятие».

Справка

ООО «Газпром трансгаз Томск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания обеспечивает строительство и эксплуатацию газотранспортных систем в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. Протяженность эксплуатируемых магистральных нефте- и газопроводов составляет более 9,5 тысяч километров. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа превышает 20 млрд куб. м.

В составе компании 25 филиалов, в том числе 19 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, одно линейное производственное управление магистральных трубопроводов. Компания эксплуатирует девять компрессорных станций, одну насосно-компрессорную станцию, 31 газоперекачивающий агрегат, 128 газораспределительных станций.

В 2012 году компания назначена заказчиком по реализации инвестиционного проекта магистрального газопровода «Сила Сибири».

В ООО «Газпром трансгаз Томск» внедрена и функционирует Интегрированная система менеджмента, включающая в себя:

Систему менеджмента качества, соответствующую требованиям стандартов СТО Газпром 9001–2012, ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001–2015;

Систему экологического менеджмента, соответствующую требованиям стандартов ISO 14001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001–2016;

Систему менеджмента охраны труда и промышленной безопасности на основе требований стандартов OHSAS 18001:2007 и ГОСТ Р 54934–2012/OHSAS 18001:2007.

Численность персонала предприятия превышает 8000 человек.

ООО «Газпром трансгаз Томск» ведет системную работу по повышению квалификации персонала и подготовке кадрового резерва. За последние десять лет было проведено около 200 конкурсов профессионального мастерства, в них приняло участие более 2,5 тыс. человек. С 2014 года компания проводит конкурсы профессионального мастерства и для своих целевых студентов, многие из которых после окончания вуза устраиваются на работу в ООО «Газпром трансгаз Томск».

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