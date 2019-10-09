Как вновь активизировать рост в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах

Source: IMF – News in Russian

Ромен Дюваль и Давиде Фурчери

9 октября 2019 г.

(Фото: KACPER PEMPEL/Reuter/Newscom)

Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны в последние два десятилетия имели хорошие темпы роста. Но многим странам все еще не удается ликвидировать отставание от уровня жизни стран с развитой экономикой.

При нынешних темпах роста типичной стране с формирующимся рынком потребуется свыше 50 лет, чтобы преодолеть половину текущего разрыва вдоходах, определяющих уровень жизни, а типичной развивающейся стране — 90лет.

В нашем исследовании в главе 3 октябрьского выпуска «Перспектив развития мировой экономики» 2019 года мы приходим к выводу, что проведение основных реформ в шести важнейших областях — внутренние финансы, внешние финансы, торговля, рынки труда, рынки продукции и государственное управление — могут удвоить скорость приближения среднестатистических стран с формирующимся рынком и развивающихся стран к уровню жизни в странах с развитой экономикой. Это может повысить объем производства более чем на 7 процентов за шестилетний период.

Больше возможностей для реформ

Меры политики, которые меняют методы работы органов государственного управления, известные как структурные реформы, трудно измерить, поскольку они часто охватывают меры или вопросы, которые нелегко определить количественно, например, законодательство о защите рабочих мест или качество надзора за отечественной банковской системой.

Для решения этой проблемы МВФ недавно создал комплексную систему данных по структурным нормативным положениям в сферах внутренних и внешних финансов, торговли, рынков труда и продукции. Данные охватывают большую выборку из 90 стран с развитой экономикой и развивающихся стран в течение последних четырех десятилетий. К этим пяти индикаторам мы добавили качество управления (например, как страны борются с коррупцией) из «Мировых показателей государственного управления».

Эти новые индикаторы показывают, что после масштабной волны реформ в конце 1980-х годов и — важнее всего —1990-х годов, темпы в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах в 2000-х годах замедлились, особенно в развивающихся странах с низкими доходами.

Хотя это замедление отражает прошлое поколение реформ, как и в странах с развитой экономикой, остаются широкие возможности для активизации реформ, особенно в развивающихся странах (в частности, в Африке к югу от Сахары, и в меньшей степени, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Реформы могут привести к повышению темпов роста и уровня жизни

На основе наших эмпирических исследований реформ в 48 текущих и бывших странах с формирующимся рынком и 20 развивающихся странах мы пришли квыводу, что реформ могут обеспечить ощутимую отдачу. Но для получения этих выгод требуется время, и эти выгоды различны для разных видов нормативных положений. Например, реформа внутренних финансов в таких же масштабах, как это имело место в Египте в 1992 году, приводит к увеличению объема производства примерно на 2 процента в среднем через шесть лет после проведения. Мы имеем аналогичный результат для мер по борьбе с коррупцией, эффект от которых является ощутимым в краткосрочной перспективе и стабилизируется на уровне примерно 2 процентов в среднесрочном плане. В других четырех областях реформирования — внешние финансы, торговля, рынки труда и продукции — прирост составляет около 1 процента через шесть лет после проведения реформы.

Для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в среднем результаты означают, что масштабные реформы, проводимые одновременно вовсех шести областях, рассматриваемых в данной главе, могут увеличить объем производства более чем на 7% в течение шестилетнего периода. Это позволит увеличить ежегодный рост ВВП на душу населения примерно на 1 процентный пункт и удвоить средние темпы сближения уровня доходов с показателями развитых стран. Анализ на основе моделей, который учитывает долгосрочный эффект реформ и дает представление о каналах, через которые они влияют наэкономическую деятельность, указывает на почти двукратное увеличение объема производства по сравнению с эмпирической моделью за более длительный период (свыше 6 лет).

Сокращение неформальности является одним из каналов воздействия реформ на объем производства. Например, снижение барьеров для выхода предприятий в формальный сектор стимулирует некоторые неформальные компании становиться формальными. Формализация статуса, в свою очередь, способствует росту производительности и капиталовложений компаний. Поэтому отдача от реформ, как правило, более значительна в тех странах, где неформальность носит широко распространенный характер.

Правильный выбор сроков, сочетания и последовательности

Некоторые реформы наиболее целесообразно проводить в период высокого экономического роста. В благополучные времена снижение издержек, связанных с увольнениями, делает работодателей более склонными к найму новых работников, тогда как в тяжелые времена это повышает их склонность к увольнению существующих работников, что увеличивает последствия спада. Аналогично, повышение конкуренции в финансовом секторе во время низкого спроса на кредит может вытолкнуть из бизнеса некоторых финансовых посредников, что дополнительно ослабит экономику.

В странах, где экономическая ситуация неблагоприятна, правительства могут установить приоритет для реформ (например, усиление конкуренции на товарных рынках), которые приносят плоды независимо от экономических условий, разработать другие меры, уменьшающие краткосрочные издержки (например, принять реформы по защите рабочих мест сейчас с условием, что они вступят в силу позже), и сочетать их с поддержкой денежно-кредитной или налогово-бюджетной политики там, где это возможно.

Реформы также приносят лучшие результаты, если они правильно подобраны вкомплексе и имеют надлежащую последовательность. Важно отметить, что они обычно дают более ощутимые результаты в странах с более эффективным государственным управлением. Это означает, что укрепление системы управления может способствовать экономическому росту и сближению доходов не только непосредственно, стимулируя более производительные предприятия формального сектора инвестировать средства и нанимать новых работников, но и косвенно, увеличивая отдачу от реформ в других областях.

Наконец, чтобы добиться обещанной цели повышения уровня жизни, реформы должны поддерживаться мерами политики перераспределения, которые широко распространяют выгоды среди населения, например, системами социальной защиты и программами, помогающими работникам менять место работы. Для того чтобы реформы были долговременными и, следовательно, эффективными, они должны приносить выгоды не только некоторым группам, а всем.

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Давиде Фурчери — заместитель начальника отдела вИсследовательском департаменте МВФ. Он получил степень доктора экономических наук от Университета Иллинойса. Доприхода в МВФ работал экономистом в Отделе налогово-бюджетной политики в Европейском центральном банке и вОтделе макроэкономического анализа Экономического департамента Организации экономического сотрудничества и развития. Он является автором большого числа публикаций в ведущих научных и ориентированных на разработку политики журналах по широкому кругу вопросов в областях макроэкономики, государственных финансов, международной макроэкономики и структурных реформ.

Ромен Дюваль — советник в Исследовательском департаменте МВФ, где он возглавляет работу по структурным реформам. Автор большого числа публикаций в научных и ориентированных на разработку политики журналах по самым различным темам, включая структурные реформы, рост, безработицу, политические аспекты экономических реформ, циклы деловой активности, денежно-кредитную политику, обменные курсы и изменение климата. Имеет степень доктора экономических наук.

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