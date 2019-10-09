На заседании Совета Федерации представлены новые сенаторы

Source: Russia – Council of the Federation

Полномочия ряда членов СФ прекращены.

В ходе заседания СФ Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга сообщила о прекращении полномочий ряда сенаторов.

В частности, в связи с наделением полномочиями нового представителя в СФ от исполнительного органа государственной власти Ставропольского края прекращены полномочия сенатора Михаила Афанасова. АфанасовМихаил Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ставропольского края

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В связи с наделением полномочиями нового представителя в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Татарстан прекращены полномочия сенатора Ильдуса Ахметзянова. АхметзяновИльдус Талгатовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Татарстан

В связи с наделением полномочиями нового представителя в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Брянской области прекращены полномочия Екатерины Лаховой. ЛаховаЕкатерина Филипповнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Брянской области

В связи с наделением полномочиями нового представителя в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл прекращены полномочия Наталии Дементьевой. ДементьеваНаталия Леонидовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл

В связи с наделением полномочиями нового представителя в СФ от исполнительного органа государственной власти Мурманской области прекращены полномочия Игоря Чернышенко. ЧернышенкоИгорь Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области

В ходе заседания также представлены новые члены Совета Федерации, присутствующие в зале. Это представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Мурманской области Константин Долгов, ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Татарстан Геннадий Емельянов, ЕмельяновГеннадий Егоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Татарстан представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл Сергей Мартынов, МартыновСергей Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Ставропольского края Сергей Меликов, МеликовСергей Алимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ставропольского края представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Брянской области Галина Солодун, СолодунГалина Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Брянской области представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова, ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Волгоградской области Николай Семисотов. СемисотовНиколай Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Волгоградской области

Им вручены удостоверения и нагрудные знаки членов Совета Федерации.

Новому представителю в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области Сергею Горнякову ГорняковСергей Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области удостоверение и нагрудный знак члена Совета Федерации будут вручены позднее.

Валентина Матвиенко также сообщила, что полномочия ряда сенаторов переподтверждены. Это представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель, ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики Арсен Каноков, КаноковАрсен Башировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Тульской области Игорь Панченко, ПанченкоИгорь Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тульской области представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай Владимир Полетаев, ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков. ЦековСергей Павловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым

На заседании Совета Федерации также рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий члена СФ Татьяны Лебедевой. ЛебедеваТатьяна Романовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области сообщил, что в Комитет поступило соответствующее заявление сенатора.

Совет Федерации поддержал это решение, принято Постановление верхней палаты парламента.

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