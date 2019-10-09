Н. Рыжков выступил в рамках «времени эксперта» на заседании Совета Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

По словам сенатора, на жизненном пути ему довелось стать участником важных, порой переломных событий в истории государства.

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, Герой Труда Российской Федерации Николай Рыжков РыжковНиколай Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Белгородской области выступил на заседании СФ в рамках «времени эксперта».

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Темой выступления сенатора, отметившего 28 сентября 90-летний юбилей, стала «Жизнь во времени». Николай Рыжков рассказал об основных страницах своей биографии, в том числе о работе на производственном объединении «Уралмаш», в Министерстве тяжёлого и транспортного машиностроения, Госплане, Совете министров СССР, в Государственной Думе и Совете Федерации.

«У каждого человека наступает период, когда понимаешь: самое время оглянуться назад, чтобы еще раз воскресить в памяти пройденный в жизни путь», — сказал сенатор, подчеркнув, что считает важным поделиться своим опытом с более молодыми коллегами.

По словам Николая Рыжкова, ему довелось стать участником важных, порой переломных событий в истории государства.

В 2003 г. Николай Рыжков стал представителем в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Белгородской области. Сенатор подчеркнул, что за прошедшие годы парламентаризм в России получил значительное развитие.

В ходе мероприятия с видеообращениями к юбиляру обратились губернатор Белгородской области Евгений Савченко, СавченкоЕвгений СтепановичГубернатор Белгородской области который поздравил сенатора от имени всех жителей региона, ветераны производственного объединения «Уралмаш» (Свердловская область), у истоков создания которого стоял Николай Рыжков, а также политические и общественные деятели Республики Армения.

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