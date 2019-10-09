Об итогах рабочей встречи с Уполномоченным Федерального Правительства ФРГ по транзиту газа через Украину

Source: Gazprom in Russian

Релиз

9 октября 2019, 12:45

Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Уполномоченного Федерального Правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георга Графа Вальдерзее.

Стороны обсудили вопросы организации поставок российского газа в страны дальнего зарубежья с 1 января 2020 года. В настоящее время Украина ведет работу по внедрению в свое законодательство положений Третьего энергетического пакета ЕС. В рамках этой работы, в частности, следует обеспечить независимость национального регулятора в энергетической сфере и создать сертифицированного независимого газотранспортного оператора. Отмечено, что качественное прохождение оператором процедуры сертификации и лицензирования требует тщательной подготовки и занимает длительный срок. Кроме того, до сих пор не утверждена экономически обоснованная и прозрачная методика тарифообразования на транспортировку газа для независимого оператора.

Если эта комплексная работа не будет завершена к 1 января 2020 года, единственный вариант сотрудничества на переходный период — продление действующего договора на транзит газа, адаптированного к актуальным рыночным условиям.

Алексей Миллер также подчеркнул, что в первую очередь украинской стороне необходимо определиться с объемом дальнейших закупок российского газа по прямому контракту. От этого зависит пропускная способность газотранспортной системы, которую «Газпром» будет готов поддерживать на российской территории для подачи газа в направлении Украины.

Управление информации ПАО «Газпром»

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