Павел Колобков встретился с волонтёрами VIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 9 октября, Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков прибыл в Нижний Новгород для участия в мероприятиях VIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».

Глава Минспорта России вместе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным осмотрели площадку проведения Форума и пообщались с волонтёрами.

«На Форуме «Россия – спортивная держава» зарегистрировались около четырёх тысяч участников – это президенты международных и общероссийских спортивных организаций, руководители федеральных и региональных органов власти, представители бизнеса, выдающиеся спортсмены. У вас будет шанс со всеми познакомиться», – сказал Павел Колобков волонтёрам.

«Форум открывает череду крупных спортивных соревнований. У вас очень спортивный регион, очень спортивные люди, – подчеркнул Министр. – Мы хотим получить здесь большие соревнования по пятиборью через год и Чемпионат Европы по водным видам спорта».

VIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» пройдёт в Нижнем Новгороде 10 и 11 октября. Организатором мероприятия выступает Министерство спорта Российской Федерации при поддержке Правительства Нижегородской области. Партнёры Форума – компании «Столото» и «Газпром нефть», а также спортивный информационный портал «Спорт24».

Основной площадкой Форума является стадион «Нижний Новгород», на котором в 2018 году прошли матчи Чемпионата мира по футболу FIFA.

Деловой программой запланировано около 30 мероприятий (панельных дискуссий, круглых столов, семинаров). Ключевым станет планерное заседание на тему «Развитие спорта в интеграции с мировым сообществом».

На площадке Форума будет также проведено заседание Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта.

Кроме того, участники и гости Форума смогут ознакомиться с российскими инновационными разработками в спорте на специализированной выставке.

Фото: Дмитрий Жарков

Пресс-служба Минспорта России

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