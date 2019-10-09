Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное09.10.2019 10:04

Переговоры с CONAE

В период с 7 по 8 октября 2019 года в г. Буэнос-Айрес (Аргентинская Республика) находилась делегация Госкорпорации «Роскосмос», возглавляемая заместителем генерального директора Михаилом Хайловым. Были проведены переговоры с руководством Национальной комиссией по космической деятельности (CONAE) по перспективам двустороннего сотрудничества в области мирного космоса.

В ходе рабочего визита 8 октября был подписан Протокол между Правительством Российской Федерации и Правительством Аргентинской Республики о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, который актуализирует существующее межправительственное соглашение, подписанное в 1990 году Правительствами СССР и Аргентинской Республики.

Протокол содержит все необходимые нормы для ведения полномасштабного российско-аргентинского сотрудничества в области мирного космоса.

Стороны подтвердили заинтересованность в активизации сотрудничества по таким приоритетным направлениям, как спутниковая навигация, создание ракетной техники, дистанционное зондирования Земли. В ближайшее время Стороны договорились продолжить двусторонний диалог по конкретизации реализации совместных проектов.

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