Source: Russia Federal Space

#Центр Хруничева#Главное#Космодромы#Байконур#Eutelsat 5 West B#MEV-109.10.2019 06:30

Ракета-носитель «Протон-М» готова к пуску

Сегодня утром, 9 октября 2019 года, на космодроме Байконур состоялось совещание Государственной комиссии по вопросам готовности к пуску ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и космическими аппаратами Eutelsat 5 West B и Mission Extension Vehicle-1.

По итогам отчётов специалистов российской и зарубежной ракетно-космической отрасли о результатах подготовки пусковой кампании в интересах оператора спутниковой связи Eutelsat, Госкомиссия приняла решение произвести пуск ракеты космического назначения «Протон-М» сегодня в 13:17:56 мск.

Приблизительно за шесть часов до пуска на космодроме начнутся операции по заправке баков РКН «Протон-М» компонентами топлива и заключительные предстартовые работы по графику пускового дня.

Пуск ракеты-носителя «Протон-М» будет осуществлён в соответствии с контрактом, заключенным в 2016 году компанией International Launch Services (ILS) и глобальным оператором спутниковой связи Eutelsat для выведения на орбиту двух космических аппаратов.

Прямая трансляция пуска

Начало: 9 октября в 12:45 мск

Схемы выведения спуников на орбиту

MIL OSI