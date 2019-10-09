Сборная команда ПАО «Газпром» стала победителем Международных соревнований среди пожарных и спасателей

Source: Gazprom in Russian

Справка

ООО “Газпром газобезопасность” — 100-процентное дочернее предприятие ПАО “Газпром”. Основным направлением деятельности является предупреждение возникновения и ликвидация открытых газовых и нефтяных фонтанов при строительстве, ремонте и эксплуатации скважин.

Компания ведет работу на месторождениях силами шести военизированных частей: Астраханской, Восточно-Сибирской, Оренбургской, Северной, Центральной и Ямальской. Военизированные подразделения компании, имеющие на вооружении уникальные технические средства, сегодня обеспечивают безопасную эксплуатацию объектов во всех регионах присутствия ПАО “Газпром” в России и за ее пределами.

В ООО “Газпром газобезопасность” функционирует единая система управления производственной безопасностью, соответствующая требованиям международного стандарта OHSAS 18001:2007.

Численность коллектива — свыше 800 человек.

Центральный офис расположен в Москве.

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