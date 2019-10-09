Сенаторы одобрили Федеральный закон «Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2018 год»

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По этому вопросу на заседании СФ выступила Е. Бибикова.

На заседании СФ одобрен Федеральный закон «Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2018 год». С докладом по этому вопросу выступила заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова. БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области

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Документом утверждается отчет об исполнении бюджета Пенсионного фонда РФ за 2018 г., утвержденного Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 3 июля 2018 г.

Общий объем доходов бюджета Пенсионного фонда РФ за 2018 г. составил 8 269 641 403 тыс. руб.; общий объем расходов бюджета — 8 428 691 846 тыс. руб. При этом объем дефицита бюджета составил 159 050 442 тыс. руб.

Отчёт об исполнении бюджета Пенсионного фонда РФ за 2018 г. представлен Правительством РФ с соблюдением срока, установленного пунктом 3 статьи 149 Бюджетного кодекса РФ (не позднее 1 августа текущего года).

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