Сенаторы поддержали закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2018 год

Source: Russia – Council of the Federation

С докладом на эту тему выступила Т. Кусайко.

В ходе заседания СФ одобрен Федеральный закон «Об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2018 год». С докладом по этому вопросу выступила член Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко. КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области

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Федеральным законом утверждается отчет об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2018 г., утвержденного Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

По доходам бюджет Фонда за 2018 г. исполнен в сумме 1 895 924 млн рублей, по расходам – 1 988 542 млн руб., что составляет соответственно 100,4 и 99,7 проц. к показателям, утвержденным указанным Федеральным законом.

Бюджет Фонда за 2018 г. исполнен с дефицитом в размере 92 617,9 млн руб., который был обеспечен доходами с учетом переходящих остатков средств бюджета Фонда.

Отчет об исполнении бюджета Фонда за 2018 г. представлен Правительством РФ с соблюдением срока, установленного пунктом 3 статьи 149 Бюджетного кодекса РФ (не позднее 1 августа текущего года).

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