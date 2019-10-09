Source: Russia – Council of the Federation

В обсуждении принял участие А. Силуанов.

Совет Федерации одобрил Федеральный закон «Об исполнении федерального бюджета за 2018 год».

Докладчиками выступили председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев, ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области первый заместитель Председателя Правительства РФ — Министр финансов РФ Антон Силуанов, заместитель Председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова.

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Как сообщил Николай Журавлев, закон предусматривает утверждение отчета об исполнении федерального бюджета за 2018 год с указанием общего объема доходов в сумме 19 триллионов 454 миллиарда 369 миллионов 32 тысячи рублей, расходов в сумме 16 триллионов 713 миллиардов 2 миллионов 710,4 тысячи рублей. По итогам исполнения федерального бюджета за 2018 год профицит составляет 2 триллиона 741 миллиард 366 миллионов 321,6 тысяч рублей.

Сенатор отметил, что 2018 год был первым годом, когда Правительство во исполнение поставленных Президентом задач утвердило национальные проекты, реализация которых началась в 2019 году. «У нас еще остаются существенные резервы как по доходам, так и по эффективности расходов, большие объемы средств не используются в течение года. Мы надеемся, что Правительство обратит на это внимание и предложит новые формы работы над сокращением остатков и увеличением собираемости доходов», — сказал он.

«Мы предлагаем пересмотреть подход к организации работы с государственными программами и начать работу с их паспортами и показателями в течение года. Если финансирование госпрограмм увеличивается, а их содержательные показатели не меняются, это должно говорить о недостаточной связи между эффективностью исполнения госпрограмм и объемом их финансирования. Также отмечаем, что объем временно свободных средств госкорпораций составил 140 миллиардов рублей. Несмотря на это бюджет, как и в прошлые годы, продолжает предоставлять им средства».

Николай Журавлев также обратил внимание на длительные сроки проведения конкурсных процедур и позднее заключение госконтрактов.

Антон Силуанов отметил, что в 2018 году были подведены итоги майских указов Президента РФ 2012 года, которые явились основанием для выработки национальных проектов на предстоящий шестилетний период. «Мы выполнили задачи по обеспечению темпов роста заработных плат бюджетной сферы и по переселению граждан из аварийного жилья. К сожалению, нам не удалось выполнить цели в области экономики — не обеспечен рост инвестиций, производительности труда и так далее».

По словам Министра, это произошло, потому что указанные цели не были структурированы по проектным принципам. «Исходя из этого мы выработали новый подход — национальные проекты, которые реализуются, начиная с текущего года. Кроме того, Правительство недостаточно привлекало регионы, в то время как основные задачи в области социального развития, инвестиций решаются именно на этом уровне. «И сейчас, когда мы реализуем национальные проекты, мы стали гораздо плотнее работать с регионами».

Антон Силуанов указал, что изменен подход к распределению финансовой помощи на осуществление поставленных задач. «Снижен уровень софинансирования, мы приняли решение о том, что будем раньше доводить ассигнования до субъектов РФ. Мы сделали выводы исходя из того, что происходило в 2018 году и за предыдущие шесть лет», — подчеркнул он.

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