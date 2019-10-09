Т. Кусайко: Изменения в законодательстве усовершенствуют профилактическую работу с безнадзорными несовершеннолетними

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор стала соавтором документа, вносящего изменения в Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Член Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области стала соавтором законопроекта, который вносит изменения в статью 12 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Изменения позволят синхронизировать два действующих закона

Сенатор пояснила, что изменения позволят синхронизировать два действующих закона — Федеральный закон от 24 июня 1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

«Органы управления социальной защитой населения и учреждения социального обслуживания являются субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а учреждения социального обслуживания в рамках своей компетенции принимают участие в индивидуальной профилактической работе с безнадзорными несовершеннолетними», — сказала парламентарий.

Татьяна Кусайко напомнила, что, согласно действующему законодательству, социальное обслуживание граждан основывается на принципе добровольности и носит заявительный характер.

«Таким образом, индивидуальная профилактическая работа с безнадзорным несовершеннолетним осуществляется путем оказания ему социальных услуг», — отметила законодатель.

Среди соавторов законопроекта – группа депутатов Государственной Думы.

MIL OSI