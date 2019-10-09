Уточняются условия участия негосударственного пенсионного фонда в системе гарантирования прав застрахованных лиц

Source: Russia – Council of the Federation

Совет Федерации одобрил соответствующие изменения в пенсионное законодательство.

Совет Федерации одобрил изменение в статью 19 Федерального закона «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений». Уточняется одно из условий признания негосударственного пенсионного фонда соответствующим требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц.

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Среди авторов закона — председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев. ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области

Как сообщил заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев, УльбашевМухарбий Магомедовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики закон будет способствовать сбалансированному развитию системы гарантирования прав застрахованных лиц при формировании и инвестировании пенсионных накоплений.

Предусматривается, что в системе гарантирования прав застрахованных лиц вправе участвовать негосударственные пенсионные фонды, акционерами которых являются юридические лица, созданные в форме государственной корпорации, а не только в форме хозяйственного общества, как установлено в настоящее время.

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