Ухтинские ученики получили именные премии ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

9 октября 2019, 18:20

4 октября в Городском дворце культуры Ухты состоялась конференция работников в сфере образования. В ее рамках традиционно прошла церемония вручения дипломов лауреатов именной премии ООО «Газпром трансгаз Ухта», а также награждение денежными сертификатами за отличную успеваемость, активность, участие и победы в олимпиадах, конкурсах.

В этом году десять учащихся из Ухтинского технического лицея им. Г. В. Рассохина, лицея № 1, средней образовательной школы № 15 стали лауреатами именной премии ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Участников конференции и лучших учащихся поприветствовал заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз Ухта» Евгений Гусев:

«Труд преподавателей и учителей бесценен. Педагог — это одна из важнейших и ключевых профессий, потому что именно вы помогаете нашим детям стать лучше, образованнее, добрее. Полученные сегодня ребятами награды, в том числе заслуга педагогов и родителей».

Справка

ООО «Газпром трансгаз Ухта» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», обеспечивающее поставки газа потребителям 9 регионов Северо-Запада России, а также транзит природного газа в страны ближнего и дальнего зарубежья. Эксплуатируемая компанией «Газпром трансгаз Ухта» газотранспортная система проходит через территорию Северо-Запада Российской Федерации, от Бованенковского месторождения и самой северной в мире компрессорной станции «Байдарацкая» на полуострове Ямал — до западных рубежей России.

В границах производственной деятельности компании эксплуатируется 16 тысяч км магистральных газопроводов (МГ). В 2018 году объем транспортируемого предприятием газа составил более 190,54 млрд куб. м.

В структуре компании 24 филиала, в том числе 14 линейных производственных управлений МГ, 44 компрессорные станции, в составе которых работают 89 компрессорных цехов. Транспорт газа обеспечивают 442 газоперекачивающих агрегата общей установленной мощностью 6 396,6 МВт. Распределение газа потребителям осуществляется через 175 газораспределительных станций.

Компанией внедрены система менеджмента качества ISO 9001:2015 и система экологического менеджмента ISO 14001:2015.

Коллектив предприятия насчитывает более 13 тыс. человек. Головной офис расположен в Ухте, Республика Коми.

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