E. Levits un A. Norlēns: mums ir kopīga izpratne par Eiropai būtiskiem jautājumiem

Source: President of Latvia in Latvian

Valsts prezidents Egils Levits šodien Rīgas pilī uzņēma V. E. Zviedrijas Karalistes parlamenta (Riksdāga) priekšsēdētāju Andreasu Norlēnu (H. E. Mr Andreas Norlén) un parlamenta deputātu delegāciju.

Sarunā abas puses pauda gandarījumu par visai aktīvo divpusējo sadarbību politiskajā, ekonomiskajā, izglītības u. c. jomās, tāpat kopīgo izpratni par tādiem izaicinājumiem kā klimata pārmaiņas un reģionālā drošība.

A. Norlēns uzsvēra, ka, lai arī Zviedrija ir viens no lielākajiem Latvijas tirdzniecības partneriem, Zviedrija ir ieinteresēta veidot vēl ciešākas saites šajā jomā. E. Levits no savas puses ļoti atzinīgi novērtēja Rīgas Ekonomikas augstskolas 25 gadu darbību Latvijā, sniedzot augstvērtīgu izglītību studentiem.

Tāpat tikšanās laikā tika augsti novērtēta Baltijas un Ziemeļvalstu ciešā sadarbība dažādos formātos, kas intensificēsies atbilstoši mūsdienu Eiropai būtiskiem jautājumiem. Abas puses apspriedās par likuma varas nozīmību Eiropas Savienībā (ES) un tā stiprināšanas iespējām dalībvalstīs.

E. Levits un A. Norlēns apspriedās par drošības situāciju Baltijas jūras reģionā. Valsts prezidents atzīmēja, ka Latvijai ir labi attīstīta ekspertīze par drošības situāciju un hibrīddraudiem. Tāpat E. Levits augsti novērtēja NATO un ES centra cīņai ar hibrīddraudiem Helsinkos un STRATCOM centra darbību kopīgo izaicinājumu risināšanā. E. Levits pateicās par A. Norlēna dalību Rīgas konferencē, kas rīt sāk darbu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un ir viena no redzamākajām reģionālajām ikgadējām drošības un ārpolitikas konferencēm.

Pārrunājot ES–Krievijas, ES–Ukrainas attiecības, tika pausts Latvijas un Zviedrijas atbalsts Ukrainas teritoriālajai integritātei.

MIL OSI