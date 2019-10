Premier spotkał się z seniorami

Mateusz Morawiecki spotkał się dziś z seniorami w Myślenicki Ośrodku Kultury i Sportu. Tematem spotkania była m.in. odpowiedzialna polityka senioralna. Premier podkreślił, że rząd realizuje dziś wiele programów, aby ułatwić życie osobom starszym. Zaznaczył również, że to właśnie dzisiejsi seniorzy nieśli ciężar rozwoju kraju w najtrudniejszych czasach. Przechowujecie polską tradycję, a w trudnych latach powojennych odbudowywaliście Polskę – mówił. Bez Was nie byłoby dzisiejszej Polski – podkreślił w swoim wystąpieniu Mateusz Morawiecki.

Source: President of Poland in Polish